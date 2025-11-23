PAGELLE E TABELLINO CREMONESE-ROMA 1-3: Wesley e Soulé on fire, Vardy flop

Voti e giudizi del match dello Zini, valido per la dodicesima giornata della Serie A Enilive 2025/26

Dopo un primo tempo equilibrato, concluso in vantaggio per 1-0 anche grazie a due super parate di Svilar, la Roma nella ripresa ha legittimato il successo in casa della Cremonese, ampliando il risultato anche grazie ai cambi di Gasperini (assist per El Aynaoui ed El Shaarawy, gol di Ferguson).

Primo posto in classifica in solitaria, in attesa di Inter-Milan, e ottima prestazione per i giallorossi. Unica nota dolente per la squadra capitolina, il rosso preso da Gasp, che salterà il big match contro il Napoli. In casa Cremonese, l’unica gioia di giornata è rappresentata dal primo gol in Serie A di Folino.

Cremonese

Audero 5.5

Terracciano 5.5

Baschirotto 5.5

Bianchetti 5 dall’80’ Folino 6.5 – Primo gol in Serie A: basta questo per meritare la palma del migliore in campo tra i padroni di casa.

Barbieri 5

Payero 5.5 dal 57′ Vazquez 6

Bondo 5.5

Vandeputte 5.5 dal 70′ Grassi 5.5

Floriani Mussolini 5 dal 57′ Pezzella 4.5 – Torna dall’infortunio, ma non riesce ad incidere, se non in negativo, per la propria squadra. Rapportato alla sua esperienza, la sua prestazione lo rende il peggiore in campo dei grigiorossi.

Bonazzoli 6 dall’80’ Sanabria sv

Vardy 5

Roma

Svilar 7

Mancini 6.5

Ziolkowski 5 – Il giovane difensore polacco è apparso troppo spesso in sicuro e fuori posizioni e tutti i pericoli corsi nel primo tempo dai giallorossi arrivano da sue indecisioni: è lui il peggiore della Roma. Dal 46′ El Aynaoui 6.5

Ndicka 6.5

Celik 7

Koné 7

Cristante 7

Wesley 7.5 dall’80’ Tsimikas sv

Soulé 7.5 – Quarto gol in campionato, molto movimento e tante belle giocate nella partita del fantasista argentino, che merita la palma del migliore in campo. Dall’85’ Pisilli sv

Pellegrini 6 Dal 60′ El Shaarawy 6.5

Baldanzi 6 Dal 60′ Ferguson 7

Arbitro Ayroldi 4.5 – Entra in confusione sul finire del primo tempo, quando non sanziona con fallo e ammonizione un intervento su Wesley lanciato sulla fascia. Pochi minuti dopo, concede un calcio di rigore discutibile ai padroni di casa, revocato dopo revisione al VAR per un tocco di mano di Mancini non punibile. Discutibile anche l’espulsione per doppia ammonizione di Gasperini.

Tabellino Cremonese-Roma 1-3

Marcatori: Soulé 17′, Ferguson 64′, Wesley 69′, Follino 93′

Ammoniti: Payero, Ziolkowski, Bondo, El Aynaoui

Espulso: Gasperini

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Vandeputte, Bondo, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. All.: Nicola

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Baldanzi. All.: Gasperini

Arbitro: Ayroldi. Assistenti: Rossi e Politi. Quarto ufficiale: Crezzini VAR: Pezzuto. AVAR: Abisso

CLASSIFICA SERIE A: Roma 27 punti; Napoli 25; Inter e Bologna 24; Milan 22; Juventus 20; Como 18; Sassuolo 16; Lazio e Udinese 15; Cremonese e Torino 14; Atalanta 13; Cagliari e Parma 11; Lecce 10; Pisa 9; Genoa 8; Fiorentina e Verona 6.