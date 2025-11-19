Atalanta
DIRETTA | Tutte le notizie di mercoledì 19 novembre: Gravina, niente dichiarazioni sull’Italia LIVE

Foto dell'autore

Tutte le notizie live di mercoledì 19 novembre su Calciomercato.it dal mondo del calcio, tra partite e calciomercato

Spalletti e Comolli
In attesa dei sorteggi di domani, che tracceranno il percorso dell’Italia ai playoff verso i Mondiali, si riaccendono i motori in vista di campionati e coppe e si preparano le prime mosse di calciomercato verso gennaio. Juventus e non solo al lavoro, per i possibili acquisti invernali.

LIVE

Premio Beppe Viola, Gravina: “Comunicazione ora troppo aggressiva”. E niente dichiarazioni sull’Italia

Il presidente della Federcalcio in occasione della conferenza di presentazione del premio di cultura sportiva: tra i premiati Mancini e Romagnoli.

Juventus, idea Brozovic per Spalletti

Su ‘Ti Amo Calciomercato’, sul nostro canale Youtube, l’intervento del giornalista Alberto Mauro, che ha parlato del possibile approdo di Brozovic alla Juventus a gennaio, perorato da Spalletti.

Inter, stamattina visite per Zielinski

Piotr Zielinski ha lamentato degli acciacchi con la Polonia. Con il ritorno ad Appiano Gentile, lo staff medico dell’Inter valuterà le sue condizioni, per capire se il giocatore potrà essere arruolabile per il derby con l’Inter.

Italia, definitiva la griglia dei sorteggi playoff

Italia, domani a Zurigo il sorteggio dei playoff per il Mondiale: si è completato il quadro delle possibili avversarie, ecco il vademecum per gli spareggi.

