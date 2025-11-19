Brozovic-Juve si può fare: svelata la richiesta di Spalletti | ESCLUSIVO

Il tecnico può riabbracciare il giocatore avuto ai tempi dell’Inter, ecco gli scenari in vista di gennaio

Juventus a caccia di risultati importanti per rimanere agganciata al gruppo di testa e magari, a gennaio, per coltivare grandi ambizioni con interventi importanti di mercato. Ne abbiamo parlato a ‘Ti Amo Calciomercato’, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, con il nostro direttore Eleonora Trotta, con Riccardo Meloni e con Alberto Mauro, giornalista de ‘Il Messaggero’ e di ‘Radio Bianconera’. Che ha evidenziato come Brozovic sarebbe il candidato ideale per il centrocampo bianconero e per Spalletti.

Ecco le sue dichiarazioni sull’eventualità di acquistare il croato dall’Al Nassr: “Brozovic è una opzione che ritengo percorribile, è il profilo di giocatore che servirebbe e ha un ottimo rapporto con Spalletti. Forse la Juventus sta valutando giocatori con caratteristiche un po’ diverse, ma se Spalletti dovesse effettivamente avanzare delle richieste lo farebbe proprio per un regista. Oggi come oggi, è il centrocampo il reparto più in difficoltà. Al posto dell’allenatore, il nome di Brozovic lo spenderei, può ancora essere determinante in Serie A”.

Mauro valuta positivamente l’impatto del nuovo tecnico: “Spalletti è stato preso per dare risultati ma anche stabilità, esperienza in campo e fuori. Una scelta forte, non tappabuchi, Thiago Motta e Tudor sono state delle scommesse. Primi segnali positivi, ha fatto già scelte significative in campo e ha preso in mano lo spogliatoio. Il gruppo ha percepito secondo me questo cambiamento e pare esserci fiducia”.

Dal punto di vista tattico, la ‘nuova’ Juve di Spalletti ha dei riferimenti e degli sviluppi evidenti: “Le prime idee di Spalletti sembrano chiare .- ha aggiunto Mauro – Vlahovic è tornato centrale in attacco, dopo che Tudor era parso puntare maggiormente su David. Dal canadese mi aspettavo un impatto diverso, non riesco a spiegarmi la sua involuzione, vedremo se potrà fare la differenza più avanti. Potrebbe beneficiare della presenza del nuovo allenatore Cambiaso, che nelle ultime gare con Tudor sembrava spento. Con Spalletti può trovare nuovi stimoli. Invece, in difficoltà appare Locatelli. E sarebbe più utile vedere in mezzo un vero regista, specialmente se si passasse al centrocampo a tre. In quel ruolo potrebbe anche essere utilizzato Miretti”.