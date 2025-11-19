Premio Beppe Viola, Gravina: “Comunicazione ora troppo aggressiva”. E niente dichiarazioni sull’Italia

Il presidente della Federcalcio in occasione della conferenza di presentazione del premio di cultura sportiva: tra i premiati Mancini e Romagnoli

Il Premio di Cultura Sportiva Beppe Viola festeggia quest’anno la sua quarantaduesima edizione, un traguardo di storia e di prestigio, che ne segna la tradizione ed il suo profondo significato nel panorama nazionale. Nella consueta e prestigiosa cornice della sala Paolo Rossi della Figc, si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione del premio che avrà luogo lunedì alle 17 nel Salone d’Onore del Coni. Presenti il presidente Aics Bruno Molea, l’ideatore Raffaele Menichino e il presidente Figc Gabriele Gravina.

I premiati tra calciatori, sportivi, dirigenti e giornalisti: Gianluca Mancini, Alessio Romagnoli, Javier Zanetti, Mauro Fusano, Maurizio Stirpe, Alberto Rimedio, Sebino Nela, Diana Bianchedi, Elisabetta Esposito, Manuela Olivieri. Per il numero uno della Federcalcio era anche l’occasione per fare un punto sulla questione Nazionale, alla vigilia del sorteggio dei playoff per accedere ai Mondiali e tre giorni dopo la batosta in casa con la Norvegia, ma Gravina ha preferito non rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti. “In questo periodo ci manca moltissimo Beppe Viola, è un periodo in cui la comunicazione si è adagiata in modalità di comodo nella forma di acquisizione di materiale dai social, in modo sempre più aggressivo e prepotente. Ci manca fermare il tempo per raccontare la poesia del mondo dello sport. Viola un riferimento come memoria e un momento di speranza, che tutto questo possa ritrovare spazio”, le parole del numero uno della Figc.