Italia ai playoff per il Mondiale, domani si decide tutto: come funziona il sorteggio, le fasce e le possibili avversarie

Ancora una volta, azzurri destinati agli spareggi: domani a Zurigo scopriremo i nostri rivali per staccare il pass per la rassegna iridata in Nord America

Per scoprire se l’Italia tornerà alla fase finale di un Mondiale per la prima volta dal 2014, dovremo aspettare il 26 e 31 marzo, date della semifinale e (si spera) della finale playoff. Intanto, domani, alle ore 13.30 a Zurigo, scopriremo quali saranno gli avversari che ci separano dal pass per il Nord America.

Conclusi ieri sera i gironi di qualificazione europei, abbiamo finalmente il quadro definitivo delle dodici seconde classificate più le quattro ripescate grazie ai risultati della Nations League. Sedici squadre che saranno divise in quattro fasce e quattro percorsi diversi, affrontandosi in semifinali e finali per ottenere i quattro posti rimanenti spettanti all’UEFA per la rassegna iridata.

L’Italia è testa di serie, insieme a Danimarca, Turchia e Ucraina, che dunque non potrà certamente incrociare lungo il percorso. Per quanto concerne la semifinale, agli azzurri toccherà affrontare una delle squadre di quarta fascia: a Romania, Irlanda del Nord e Svezia si è aggiunta ieri la Macedonia del Nord, strapazzata 7-1 dal Galles. Tre su quattro, storicamente, ci hanno già buttato fuori dal Mondiale in passato, la speranza è sovvertire la cabala.

L’eventuale avversario in finale deriverà dagli incroci decretati tra squadre di seconda e terza fascia. Nella prima, ci sono Polonia, Galles, Slovacchia e Repubblica Ceca. Nella seconda, Irlanda, Albania, Bosnia e Kosovo. Nessuna vera corazzata, ma squadre insidiose e da non sottovalutare affatto, di sicuro non in questo momento storico. Una volta, forse, sarebbe stato diverso.