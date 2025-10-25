Atalanta
DIRETTA | Tutte le notizie di sabato 25 ottobre: le ultime su Napoli-Inter

Ecco tutte le notizie di oggi 25 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it

Il Milan non va oltre il pareggio nell’anticipo di campionato contro il Pisa: rossoneri rimontati dopo il vantaggio di Leao e salvati da Athekame nel recupero.

Conte, le ultime su Napoli-Inter
Antonio Conte (LaPresse) – Calciomercato.it

Oggi altri quattro anticipi della Serie A, dove spicca il big match del ‘Maradona’ tra i campioni d’Italia del Napoli e l’Inter: Conte senza Hojlund e Meret, Chivu invece va a caccia dell’ottava vittoria consecutiva.

LIVE

Lazio, anche Marusic in dubbio contro la Juve

Il giornalista Salomone sulle condizioni di Marusic in vista di Lazio-Juve: “Ha la febbre ed è in dubbio. Ieri aveva 38 di farebbe, ma c’è cauto ottimismo. Dovrebbe giocare, ma come altri giocatori non sarebbe al massimo della condizione se dovesse scendere in campo dal primo minuto”.

 

Lazio, i tempi di recupero di Tavares

Sarri in emergenza, la Lazio perde anche Tavares contro la Juventus: il laterale portoghese rischia uno stop di oltre un mese.

Napoli-Inter, le mosse di Conte

Napoli nei guai contro l’Inter: Conte perde Meret e non recupera Hojlund: in attacco Neres insidia Lucca, possibile anche la carta De Bruyne come falso nueve.

