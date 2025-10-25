Juventus, si rivede Palladino allo stadio: il saluto con la dirigenza | CM.IT

Raffaele Palladino torna allo stadio da spettatore: l’ex Monza e Fiorentina è in orbita Juve

C’è un gradito ritorno all’U-Power Stadium per il match del campionato di Serie B tra i padroni di casa del Monza e la Reggiana.

Sugli spalti dello stadio brianzolo spicca infatti la presenza di Raffaele Palladino, ex allenatore dal 2021 al 2024 della formazione biancorossa. Il mister campano era accompagnato dal vice Peluso e prima del fischio d’inizio della sfida si è intrattenuto con la nuova dirigenza del Monza, in particolare con l’Ad Baldissoni.

Panchina Juventus, Palladino torna a Monza: le ultime sul futuro

Palladino al momento è fermo dopo la rottura l’ultima estate con la Fiorentina e negli ultimi tempi è finito in orbita Juventus in caso di ribaltone sulla panchina bianconera.

L’allenatore di Mugnano di Napoli è in attesa di un’opportunità per tornare in pista ed è uno dei profili al vaglio della dirigenza della ‘Vecchia Signora’ se la situazione con Tudor dovesse precipitare. Come raccolto da Calciomercato.it la scorsa settimana, Palladino prima del match tra Como e Juventus ha incontrato a Milano Modesto, attuale Direttore tecnico della società bianconera e in ottimi rapporti con il tecnico viste le due stagioni condivise insieme proprio al Monza.

Sorridente e volto disteso per Palladino sulle tribune dell’U-Power Stadium, con l’allenatore che ha salutato tante vecchie conoscenze prima di prendere posto e seguire il match tra la sua ex squadra e la Reggiana. Bocca cucita sul futuro, con l’ex attaccante che aspettata l’occasione giusta per ritornare in panchina da protagonista.