Napoli-Inter, rigore e infortunio: De Bruyne trasportato dai medici, fuori anche Mkhitaryan

Al Diego Armando Maradona succede di tutto dopo la mezzora: Mkhitaryan e De Bruyne escono per infortunio

Poco prima della mezzora di gioco di Napoli-Inter succede di tutto. Di Lorenzo conquista un calcio di rigore, su fallo di Mkhitaryan. Solo dopo diversi secondi, l’arbitro Mariani ha concesso il tiro dal dischetto per il fallo, revisionato e confermato dal VAR. Durante gli attimi di attesa, Mkhitaryan ha chiesto la sostituzione per un infortunio muscolare. Zielinski al suo posto, grande ex del match.

Kevin De Bruyne prende l’incarico dal dischetto, batte Sommer, segna e non riesce ad esultare. Il belga si ferma subito perché capisce che la situazione è a dir poco drammatica: infortunio muscolare alla gamba destra. Kevin non riesce neppure a poggiare il piede sul terreno di gioco.

Dopo l’intervento dei medici, il fuoriclasse esce accompagnato dallo staff medico. Inizialmente trasportato sulle spalle degli addetti ai lavori, ma il suo volto grida aiuto. È quasi in lacrime dal dolore ed esce con il veicolo a bordocampo, evidentemente per accertamenti. Si tratta di un infortunio che preoccupa e avrà tempi incerti. A quel punto, Conte cambia il piano tattico. Al posto di De Bruyne entra Olivera. Napoli più difensivo.