Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Serie A, Napoli-Inter: le formazioni Ufficiali LIVE

Foto dell'autore

Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida scudetto tra nerazzurri e partenopei

Una vittoria per allontanare la crisi dopo la clamorosa disfatta per 2 a 6 in casa del Psv da una parte, una per infilare l’ottavo successo consecutivo in tutte le competizioni dall’altra: Napoli Inter arrivano alla sfida scudetto dell’ottava giornata di Serie A con stati d’animo agli antipodi.

Conte e Chivu si salutano
Conte e Chivu (ANSA FOTO) – calciomercato.it

Come se non bastasse il duro verdetto del campo, Antonio Conte nella giornata di ieri ha dovuto metabolizzare anche quello dello staff medico: Rasmus Hojlund non recuperato e Alex Meret out per molte settimane dopo la frattura al piede.

Oltre al lungo degente Romelu Lukaku, il tecnico partenopeo dovrà fare a meno anche oggi di due pedine fondamentali come Lobotka e Rrahmani. In casa nerazzurra, oltre ai soliti Marcus Thuram, Matteo Darmian e Raffaele Di Gennaro, Cristian Chivu ha perso anche Tomas Palacios.

Gli ultimi tre precedenti tra le due squadre sono terminati 1-1. Anche per quanto riguarda gli ultimi cinque scontri diretti allo Stadio Maradona, regna l’equilibrio con un bilancio che recita una vittoria a testa e tre pareggi (tutti per 1-1 anche in questo caso). Calciomercato.it seguirà la sfida delle 18 in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Napoli-Inter

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Neres. All. Conte
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny. All. Chivu
ARBITRO: Maurizio Mariani della sezione di Roma

PROSSIMI IMPEGNI: Lecce-Napoli martedì 28 ottobre alle 18.30 e Inter-Fiorentina mercoledì 29 ottobre alle 20.45

CLASSIFICA SERIE A: Milan* punti 17; Inter, Roma e Napoli 15; Bologna e Como* 13; Udinese* e Juventus 12; Atalanta 11; Sassuolo e Cremonese 10; Lazio, Cagliari e Torino 8; Parma* 7; Lecce* 6; Verona e Pisa* 4; Fiorentina e Genoa 3.
*una gara in più

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie