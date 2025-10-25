DIRETTA Serie A, Napoli-Inter: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida scudetto tra nerazzurri e partenopei

Una vittoria per allontanare la crisi dopo la clamorosa disfatta per 2 a 6 in casa del Psv da una parte, una per infilare l’ottavo successo consecutivo in tutte le competizioni dall’altra: Napoli e Inter arrivano alla sfida scudetto dell’ottava giornata di Serie A con stati d’animo agli antipodi.

Come se non bastasse il duro verdetto del campo, Antonio Conte nella giornata di ieri ha dovuto metabolizzare anche quello dello staff medico: Rasmus Hojlund non recuperato e Alex Meret out per molte settimane dopo la frattura al piede.

Oltre al lungo degente Romelu Lukaku, il tecnico partenopeo dovrà fare a meno anche oggi di due pedine fondamentali come Lobotka e Rrahmani. In casa nerazzurra, oltre ai soliti Marcus Thuram, Matteo Darmian e Raffaele Di Gennaro, Cristian Chivu ha perso anche Tomas Palacios.

Gli ultimi tre precedenti tra le due squadre sono terminati 1-1. Anche per quanto riguarda gli ultimi cinque scontri diretti allo Stadio Maradona, regna l’equilibrio con un bilancio che recita una vittoria a testa e tre pareggi (tutti per 1-1 anche in questo caso). Calciomercato.it seguirà la sfida delle 18 in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Napoli-Inter

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Neres. All. Conte

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny. All. Chivu

ARBITRO: Maurizio Mariani della sezione di Roma

PROSSIMI IMPEGNI: Lecce-Napoli martedì 28 ottobre alle 18.30 e Inter-Fiorentina mercoledì 29 ottobre alle 20.45

CLASSIFICA SERIE A: Milan* punti 17; Inter, Roma e Napoli 15; Bologna e Como* 13; Udinese* e Juventus 12; Atalanta 11; Sassuolo e Cremonese 10; Lazio, Cagliari e Torino 8; Parma* 7; Lecce* 6; Verona e Pisa* 4; Fiorentina e Genoa 3.

*una gara in più