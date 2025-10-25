PAGELLE E TABELLINO Napoli-Inter 3-1: Anguissa è ovunque, Spinazzola è una freccia, Acerbi un disastro

Anguissa MVP, McTominay lo segue con una super prestazione e Spinazzola è da Nazionale: il Napoli batte un Inter poco coraggiosa nel secondo tempo

Le pagelle di Napoli-Inter

NAPOLI

TOP Anguissa 7,5 – Cuore, corsa, sacrificio. E anche un gol da centravanti. Anguissa è l’ago della bilancia del Napoli: se sta bene, la giostra gira

FLOP nessuno

Milinkovic-Savic 6

Di Lorenzo 6,5

Buongiorno 6 (Beukema s.v.)

Juan Jesus 6,5

Spinazzola 7 (Gutierrez s.v.)

Gilmour 7

Politano 6 (Elmas 6)

Anguissa 7,5

De Bruyne 6,5 (Olivera 6)

McTominay 7

Neres 6,5 (Noa Lang 6)

Conte 7

INTER

TOP Calhanoglu 6 – Pericoloso ogni volta con il pallone tra i piedi, glaciale dal dischetto. Una certezza per Chivu.

FLOP Acerbi 4,5 – Contro Neres, funambolo da inizio della gara, va allo sbando. Non dà sicurezza ad un reparto che stasera ha fatto enorme difficoltà

Sommer 5

Akanji 5,5

Acerbi 4,5

Bastoni 5

Dumfries 5,5 (Luis Henrique s.v)

Barella 5 (Frattesi s.v)

Calhanoglu 6 (Sucic s.v.)

Mkhitaryan 5,5 (Zielinski 5,5)

Dimarco 5,5

Lautaro Martinez 5

Bonny 5 (Esposito s.v.)

Chivu 5

Arbitro Mariani voto 3 – Manca l’ammonizione a Lautaro Martinez, poi non ammonisce Gilmour ma Di Lorenzo. Il rigore al Napoli lascia tantissime perplessità. Ma Mariani gestisce malissimo anche l’accenno di rissa tra Conte e Lautaro Martinez, ammonendo solo il mister.

Tabellino Napoli-Inter 3-1

Marcatori: 33′ De Bruyne, 54′ McTominay, 60′ Calhanoglu, 67′ Anguissa

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno (90′ Beukema), Juan Jesus, Spinazzola (90′ Gutierrez); Gilmour; Politano (81′ Elmas), Anguissa, De Bruyne (37′ Olivera), McTominay; Neres (81′ Noa Lang). All. Conte

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries (73′ Luis Henrique), Barella (73′ Frattesi), Çalhanoglu (72′ Sucic), Mkhitaryan (32′ Zielinski), Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny (62′ Esposito). All. Chivu

Ammonizioni: Di Lorenzo (N), Gilmour (N), Conte (N), Bastoni (I)

Espulsioni: nessuna

Arbitro: Mariani; assistenti: Bindoni e Baccini; IV: Ayroldi; VAR: Marini e Pezzuto

Note: 6′ di recupero nel primo tempo; 6′ di recupero nel secondo tempo

Spettatori: Circa 50 mila