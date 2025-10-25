Atalanta
PAGELLE E TABELLINO Napoli-Inter 3-1: Anguissa è ovunque, Spinazzola è una freccia, Acerbi un disastro

Foto dell'autore

Anguissa MVP, McTominay lo segue con una super prestazione e Spinazzola è da Nazionale: il Napoli batte un Inter poco coraggiosa nel secondo tempo 

Scott McTominay esulta al gol
Scott McTominay esulta al gol (LaPresse) Calciomercato.it

Le pagelle di Napoli-Inter

NAPOLI

TOP Anguissa 7,5 – Cuore, corsa, sacrificio. E anche un gol da centravanti. Anguissa è l’ago della bilancia del Napoli: se sta bene, la giostra gira

Frank Zambo Anguissa
L’esultanza di Anguissa in Napoli-Inter (LaPresse) Calciomercato.it

FLOP nessuno

  • Milinkovic-Savic 6
  • Di Lorenzo 6,5
  • Buongiorno 6 (Beukema s.v.)
  • Juan Jesus 6,5
  • Spinazzola 7 (Gutierrez s.v.)
  • Gilmour 7
  • Politano 6 (Elmas 6)
  • Anguissa 7,5
  • De Bruyne 6,5 (Olivera 6)
  • McTominay 7
  • Neres 6,5 (Noa Lang 6)
  • Conte 7

INTER

TOP Calhanoglu 6 – Pericoloso ogni volta con il pallone tra i piedi, glaciale dal dischetto. Una certezza per Chivu.

FLOP Acerbi 4,5 – Contro Neres, funambolo da inizio della gara, va allo sbando. Non dà sicurezza ad un reparto che stasera ha fatto enorme difficoltà

  • Sommer 5
  • Akanji 5,5
  • Acerbi 4,5
  • Bastoni 5
  • Dumfries 5,5 (Luis Henrique s.v)
  • Barella 5 (Frattesi s.v)
  • Calhanoglu 6 (Sucic s.v.)
  • Mkhitaryan 5,5 (Zielinski 5,5)
  • Dimarco 5,5
  • Lautaro Martinez 5
  • Bonny 5 (Esposito s.v.)
  • Chivu 5

Arbitro Mariani voto 3 – Manca l’ammonizione a Lautaro Martinez, poi non ammonisce Gilmour ma Di Lorenzo. Il rigore al Napoli lascia tantissime perplessità. Ma Mariani gestisce malissimo anche l’accenno di rissa tra Conte e Lautaro Martinez, ammonendo solo il mister.

Tabellino Napoli-Inter 3-1

Marcatori: 33′ De Bruyne, 54′ McTominay, 60′ Calhanoglu, 67′ Anguissa

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno (90′ Beukema), Juan Jesus, Spinazzola (90′ Gutierrez); Gilmour; Politano (81′ Elmas), Anguissa, De Bruyne (37′ Olivera), McTominay; Neres (81′ Noa Lang). All. Conte

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries (73′ Luis Henrique), Barella (73′ Frattesi), Çalhanoglu (72′ Sucic), Mkhitaryan (32′ Zielinski), Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny (62′ Esposito). All. Chivu

Ammonizioni: Di Lorenzo (N), Gilmour (N), Conte (N), Bastoni (I)
Espulsioni: nessuna
Arbitro: Mariani; assistenti: Bindoni e Baccini; IV: Ayroldi; VAR: Marini e Pezzuto
Note: 6′ di recupero nel primo tempo; 6′ di recupero nel secondo tempo
Spettatori: Circa 50 mila

