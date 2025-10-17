Atalanta
DIRETTA | Tutte le notizie di venerdì 17 ottobre: Thuram salta la Roma

Foto dell'autore

Ecco tutte le notizie di oggi 17 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it

Torna il campionato dopo la sosta delle nazionali e c’è grande attesa per il big match di sabato sera all’Olimpico tra la capolista Roma e l’Inter.

Marcus Thuram salta la Roma
Marcus Thuram (LaPresse) – Calciomercato.it

Nerazzurri senza Thuram: Bonny favorito per far coppia con capitan Lautaro Martinez. Il Milan invece ritrova l’ex Pioli, senza però due titolarissimi come Pulisic e Rabiot. La Juve è attesa dalla delicata trasferta di Como e intanto rimane sotto la lente d’ingrandimento della Uefa.

LIVE

Inter, Thuram non recupera per la Roma

Inter senza Thuram contro la Roma: Chivu non accelera il recupero e punterà su Bonny (favorito su Esposito) in coppia con Lautaro Martinez nel big match dell’Olimpico.

