Inter, solo uno tra Lautaro e Thuram: Chivu sorride a metà

L’allenatore nerazzurro prepara ad Appiano Gentile il big match dell’Olimpico con la Roma

Lautaro sì, Thuram no. L’Inter ritrova tutti i nazionali ad Appiano Gentile, dov’è tornato quest’oggi ad allenarsi con il gruppo anche il capitano nerazzurro.

Lautaro Martinez dopo l’amichevole (con doppietta) con la maglia dell’Argentina era rientrato già mercoledì a Milano con un volo privato da Miami e sarà regolarmente in campo sabato sera nel big match di campionato in casa della Roma.

Il ‘Toro’ ha svolto un lavoro specifico insieme agli altri compagni rientrati per ultimi dagli impegni con le rispettive selezioni e molto probabilmente verrà affiancato da Bonny nel tandem offensivo interista.

Inter, Chivu non recupera Thuram per la Roma

L’ex Parma è stato il grande protagonista dell’ultima gara prima della sosta contro la Cremonese, mettendo a referto un gol e 3 assist.

Bonny è favorito sul baby Esposito per rimpiazzare Thuram, che anche oggi ha svolto un lavoro personalizzato. Lo staff medico nerazzurro e Chivu non hanno accelerato i tempi sul recupero per non rischiare eventuali ricadute. L’attaccante francese punta al rientro tra l’impegno di Champions in Belgio con l’Union St. Gilloise e la partitissima del ‘Maradona’ contro il Napoli.

Oltre a Thuram anche Darmian e il terzo portiere Di Gennaro salteranno per infortunio la trasferta di sabato all’Olimpico con la Roma dell’ex Gasperini.