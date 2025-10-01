Inter, Chivu in ansia per l’insostituibile Thuram: cosa filtra sull’infortunio | VIDEO CM.IT

Tegola Thuram, trascinatore dell’Inter in questo avvio di stagione: Chivu incrocia le dita sulle condizioni del figlio d’arte

Decisivo e indispensabile per l’Inter, anche senza andare a segno. Marcus Thuram, pur senza timbrare il cartellino dei marcatori, ha marcato la differenza nella sfida di ieri sera in Champions League contro lo Slavia Praga.

Doppio passo e assist vincente per Dumfries, oltre al tacco magico che ha aperto la strada alla doppietta personale di capitan Lautaro. Altra prova a tutto tondo e da leccarsi i baffi per il figlio d’arte, l’uomo in più in questo avvio di stagione per la squadra di Chivu.

È un altro Thuram rispetto all’ultima parte della gestione Inzaghi, dove il francese ha faticato non poco e lontano dagli standard al quale aveva abituato la platea interista. Non sono mancati anche gli screzi in spogliatoio, cancellati però da una prima parte di stagione da assoluto protagonista.

Inter, Thuram scherza e tranquillizza sull’infortunio: “Adesso faccio la sfilata”

Marcus Thuram è al momento il capocannoniere dell’Inter tra campionato e Champions con 5 centri, oltre 2 assist decisivi per i compagni di squadra.

Chivu fa ruotare tutti eccetto il figlio d’arte, insostituibile nello scacchiere nerazzurro tra numeri realizzativi e rendimento di altissimo livello. L’unica nota stonata della notte europea contro lo Slavia è l’infortunio alla coscia sinistra rimediato dopo il 3-0 di Lautaro Martinez, con la smorfia di dolore e il cambio obbligato con Bonny. Chivu incrocia le dita e spera che l’attaccante non debba fermarsi per molto tempo, con il diretto interessato che ha cercato comunque di tranquillizzare tutti uscendo da San Siro con il trofeo da MVP sottobraccio: “Guardare come cammino, adesso faccio la sfilata”, ha scherzato Thuram con i giornalisti presenti in zona mista.

Sulle condizioni dell’ex Borussia si avranno maggiori dettagli dopo gli accertamenti più approfonditi delle prossime ore ad Appiano Gentile, con il giocatore che accusa una contrattura muscolare dopo le prime diagnosi filtrate dal Meazza. Thuram a scopo precauzionale potrebbe saltare l’anticipo di sabato contro la Cremonese e rientrare direttamente dopo la sosta: ma tutto sarà più chiaro dopo i nuovi controlli dello staff medico nerazzurro.