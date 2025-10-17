Atalanta
Neymar all’Inter? L’annuncio senza mezzi termini di Ausilio

Foto dell'autore

Il Direttore sportivo nerazzurro è intervenuto su diversi temi, parlando inoltre di un eventuale sbarco in Serie A della stella brasiliana

Torna a parlare Piero Ausilio, spaziando a 360 gradi tra mercato e il suo futuro nell’area tecnica dell’Inter dopo le voci insistenti dall’Arabia Saudita.

Neymar, le ultime sull'Inter
Neymar, classe ’92 (LaPresse) – Calciomercato.it

Il Direttore sportivo nerazzurro chiude con fermezza ai rumors in merito a un possibile addio: “C’è poco da dire. Sto bene dove sono, ho un contratto fino al 2027. Già in passato ricevetti delle proposte anche economicamente più interessanti. Però non mi sono mai mosso da qui”, ha chiosato Ausilio nell’intervista al ‘Corriere dello Sport’.

Il dirigente interista risponde senza mezzi termini anche su Neymar, accostato anche alla squadra di Chivu per il mercato di gennaio: “Ma va, è una cazzata. Mai sentiti e mai offerto… Una cazzata“.

Calciomercato Inter, Ausilio: “L’Atalanta irremovibile su Lookman”

In estate la lunga telenovela su Lookman, Ausilio spiega sul mancato arrivo del nigeriano: “Ci abbiamo provato, ritenendo che ci avrebbe consentito di cambiare qualcosa. Ma l’Atalanta è stata irremovibile. La crescita di Esposito e Bonny ci ha permesso di cambiare obiettivo e restare fedeli al 3-5-2″.

Ausilio
Ausilio, Ds dell’Inter (LaPresse) – Calciomercato.it

Nel mirino dell’Inter c’era anche Kone, avversario domani nel big match dell’Olimpico: “C’è stato un contatto. Uno solo? Uno, più, che importa? A un certo punto la Roma ci ha fatto sapere che non se ne faceva nulla. E ci siamo mossi per Diouf. Cercavamo anche una punta centrale, abbiamo seguito Hojlund. Nei quindici giorni del Mondiale per Club abbiamo capito che Pio Esposito aveva forza fisica e la giusta voglia di arrivare”.

Infine sulla scelta di Chivu in panchina per il post Inzaghi: “Fabregas e De Zerbi hanno preferito non muoversi? Questo lo dici tu. Cristian ha tutto quello che cercavamo, è quello giusto anche per la proprietà“.

