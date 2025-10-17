Atalanta
Chivu scherza su Lautaro e si affida ai senatori: solo una novità con la Roma

Foto dell'autore

L’Inter è partita alla volta di Roma in vista del big match dell’Olimpico: le possibili scelte dell’allenatore nerazzurro

Chi ha detto che gioca Lautaro?“. L’ex Cristian Chivu fa pretattica (e scherza) alla vigilia del big match di campionato contro la Roma, anche per stemperare un po’ la tensione.

Chivu, la probabile formazione per Inter-Roma
Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it

A meno di clamorosi colpi di scena, il capitano dell’Inter sarà regolarmente al suo posto al centro dell’attacco nerazzurro nella partitissima di domani sera contro la capolista di Gasperini. Lautaro Martinez è rientrato con un volo privato mercoledì da Miami dopo gli impegni con l’Argentina e oggi ha dimostrato di essere in buone condizioni nella rifinitura pre Roma.

Il ‘Toro’ è stato provato con Bonny nel tandem offensivo anti-giallorosso, con l’ex Parma favorito per una maglia da titolare su Esposito. Per il baby centravanti, in evidenza con la maglia della Nazionale, ci sarà comunque spazio a gara in corso.

Inter, titolarissimi più Bonny: le scelte anti-Roma di Chivu 

Bonny anche per caratteristiche si sposa meglio al momento con capitan Lautaro, come dimostra anche la super prestazione del transalpino contro la Cremonese dove aveva messo a referto un gol e 3 assist. Sarà quindi l’ex Parma a rimpiazzare il connazionale Thuram, con Chivu che è rimasto piuttosto vago sul ritorno del figlio d’arte: “Non so quando rientrerà. Però sta meglio e ha già iniziato a correre“.

Bonny protagonista di Inter-Cremonese
Bonny, classe 2003 (LaPresse) – Calciomercato.it

Complicato un recupero per l’impegno di Champions in casa dell’Union St. Gilloise, con il tecnico rumeno che punta a riavere a disposizione l’attaccante per l’altra supersfida di campionato al ‘Maradona’ contro il Napoli. Insieme a Thuram, sul volo charter per la capitale partito nel primo pomeriggio non c’erano neanche gli altri infortunati Darmian e Di Gennaro. Chivu per il resto punterà sui titolarissimi dello scacchiere interista, con Acerbi e l’altro ex Mkhitaryan dal primo minuto così come Sommer tra i pali.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez.

