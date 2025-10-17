Atalanta
Conte nei guai: due big saltano il big match con l’Inter

Prima Torino e Champions, poi la grande sfida del ‘Maradona’ contro l’Inter: doppia tegola per Antonio Conte 

Il Napoli torna in campo dopo la sosta delle nazionali e sarà impegnato nella trasferta di Torino contro i granata di Baroni.

Conte, doppia assenza contro l'Inter
Assenza pesante per Antonio Conte, che per circa un mese dovrà rinunciare al faro Lobotka. Lo slovacco si era infortunato nell’ultimo match con il Genoa e ha saltato anche la parentesi con la propria selezione.

Conte studia le contromosse all’assenza di Lobotka: se arretrare De Bruyne in regia, o continuare a puntare su Gilmour nelle vesti di vice del centrocampista slovacco.

Napoli, Lobotka e Rrahmani ko: doppia tegola per Conte in vista dell’Inter

Sulle corsie esterne offensive potrebbe esserci spazio invece per Neres, considerando che Politano (rientrato solo ieri in gruppo) non è al meglio della condizione.

Rrhamani durante una partita del Napoli
Intanto potrebbero allungarsi i tempi di recupero per Rrahmani. Il difensore kosovaro è ancora i box per infortunio e rischia di saltare anche il big match della prossima settimana con l’Inter. Decisivi saranno i prossimi giorni sul possibile rientro dell’ex Verona, con Conte che certamente non avrà a disposizione Lobotka per la sfida del ‘Maradona’ contro i nerazzurri di Chivu. 

