Conte nei guai: due big saltano il big match con l’Inter

Prima Torino e Champions, poi la grande sfida del ‘Maradona’ contro l’Inter: doppia tegola per Antonio Conte

Il Napoli torna in campo dopo la sosta delle nazionali e sarà impegnato nella trasferta di Torino contro i granata di Baroni.

Assenza pesante per Antonio Conte, che per circa un mese dovrà rinunciare al faro Lobotka. Lo slovacco si era infortunato nell’ultimo match con il Genoa e ha saltato anche la parentesi con la propria selezione.

Conte studia le contromosse all’assenza di Lobotka: se arretrare De Bruyne in regia, o continuare a puntare su Gilmour nelle vesti di vice del centrocampista slovacco.

Napoli, Lobotka e Rrahmani ko: doppia tegola per Conte in vista dell’Inter

Sulle corsie esterne offensive potrebbe esserci spazio invece per Neres, considerando che Politano (rientrato solo ieri in gruppo) non è al meglio della condizione.

Intanto potrebbero allungarsi i tempi di recupero per Rrahmani. Il difensore kosovaro è ancora i box per infortunio e rischia di saltare anche il big match della prossima settimana con l’Inter. Decisivi saranno i prossimi giorni sul possibile rientro dell’ex Verona, con Conte che certamente non avrà a disposizione Lobotka per la sfida del ‘Maradona’ contro i nerazzurri di Chivu.