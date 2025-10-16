DIRETTA Tutte le notizie di giovedì 16 ottobre LIVE

Ecco tutte le notizie di oggi 16 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it
La ripresa del campionato si avvicina e sabato sono previste quattro partite importantissime per diversi obiettivi, dalla lotta salvezza a quella scudetto e Champions. Il piatto forte è sabato sera la supersfida tra Roma e Inter all’Olimpico.
Chivu tenterà l’assalto alla prima posizione dei giallorossi, anche se prima dei nerazzurri giocherà anche il Napoli in casa del Torino con la possibilità di guadagnare punti almeno su una delle due. Nel pomeriggio invece in campo Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona, scontri diretti per la salvezza.
Donnarumma vota Milan per lo scudetto: "Fanno bene a crederci"
Gigio Donnarumma ha parlato a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Scudetto? Mi piace il Milan, mi incuriosisce tutto quello che c’è alla base della svolta. Penso ad Allegri, ma non solo. Ho parlato con gente che conosco e che conosce bene l’ambiente rossonero: là dentro ci credono e fanno bene a farlo”. Poi su Gattuso e i playoff: “La parola playoff non ci spaventa, non ci condizionerà”.