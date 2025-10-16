Atalanta
UFFICIALE, Scanavino lascia la Juventus: da Comolli a Chiellini, ecco il nuovo Cda

Ecco i nomi che andranno a comporre il nuovo Consiglio d’Amministrazione

La notizia nell’aria da tempo adesso è ufficiale: Scanavino lascia la Juventus. “Il prossimo 7 novembre, alla scadenza naturale del suo mandato, l’AD terminerà il suo incarico in Società”, recita il comunicato ufficiale del club bianconero.

UFFICIALE, Scanavino lascia la Juventus: da Comolli a Chiellini, ecco il nuovo Cda (LaPresse) – Calciomercato.it

“Juventus, nella persona del Presidente Gianluca Ferrero e a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, ringrazia Scanavino per il lavoro svolto con passione e dedizione in questi anni, mettendo basi solide per l’avvio di una nuova fase di crescita. A Maurizio vanno gli auguri di pieno successo per le sue prossime sfide professionali”, conclude la nota.

Oltre al bilancio 2025, oggi la Juventus ha anche indicato i nomi proposti per il nuovo Consiglio d’Amministrazione. Presenti il Dg Comolli e il presidente Ferrero, per quest’ultimo anche si parlava di addio ma invece oggi è stata richiesta la sua conferma. Ecco le liste di Exor e Tether, l’azionista di minoranza:

LISTA EXOR
Antonio Belloni(*);
Gianluca Ferrero;
Guido de Boer;
Damien Comolli;
Laura Cappiello(*);
Fioranna Vittoria Negri(*);
Kerstin Andrea Lutz(*);
Diva Moriani(*);
Diego Pistone(*).

LISTA TETHER
Francesco Garino(*);
Zachary Lyons(*).

“I candidati contrassegnati dall’asterisco hanno attestato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del Testo Unico sulla Finanza”.

