Tonali alla Juventus? Contratto stellare e nuovo accordo

Sandro Tonali resta il sogno di mercato della Juve: le ultime dall’Inghilterra sul futuro del centrocampista della Nazionale
Strada sempre tutta in salita per la Juventus per il sogno Tonali, da tempo nel mirino della ‘Vecchia Signora’ in caso di ritorno in Italia dell’ex Milan.
Il centrocampista della Nazionale non ha escluso di tornare in futuro in Serie A, anche se al momento non pensa a un addio al Newcastle. Intanto la Juve continua a cullare il desiderio di riportarlo in Italia e mantiene dei contatti costanti con il suo entourage.
Operazione complicatissima, anche perché alla corsa per Tonali potrebbe aggiungersi l’interesse del Paris Saint-Germain. Il tecnico Luis Enrique stima molto il giocatore e lo riterrebbe il profilo ideale per rinforzare ulteriormente la mediana dei campioni d’Europa in carica.
Calciomercato Juve, strada in salita per Tonali: dal pericolo PSG al rinnovo col Newcastle
Un nuovo pericolo quindi per la Juventus nella tortuosa strada per arrivare a Sandro Tonali, con il PSG che potrebbe mettere sul piatto un assegno tra gli 80 e i 90 milioni di euro, oltre a un ricco ingaggio per il giocatore italiano.
Cifre con le quali la ‘Vecchia Signora’ non potrebbe competere e con la società bianconera che punterebbe eventualmente sulla volontà dell’ex Milan di far ritorno in Serie A. Il tutto però potrebbe scontrarsi con le resistenze del Newcastle, intenzionato a non privarsi di Tonali la prossima estate come scrive la testata ‘TeamTalk’. Il sodalizio inglese del fondo PIF punta infatti a blindare il proprio gioiello dall’assalto delle big estere e presto potrebbe proporre il rinnovo di contratto a cifre stellari al centrocampista bresciano oltre il 2028.
Tonali nell’estate 2023 si era trasferito dal Milan al Newcastle per oltre 65 milioni di euro e con la maglia dei ‘Magpies’ percepisce uno stipendio intorno ai 9 milioni netti a stagione.