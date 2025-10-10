DIRETTA Tutte le notizie di venerdì 10 ottobre LIVE

Lunga intervista di Gian Piero Gasperini al Corriere dello Sport: “Dicono che abbiamo culo? Quello non fa male. È una bella dote, devo dire che ci sono state altre squadre che hanno ribaltato o vinto partite nei minuti finali. Nella sconfitta non siamo stati fortunati, in alcune vittorie, sì. Però è una cosa abbastanza comune. Non siamo da Champions. Questo aumenta il merito, no? E nel frattempo è chiaro che ci auguriamo di crescere, lo sappiamo anche noi che il nostro primato è abbastanza casuale. Le partite le abbiamo giocate però, non è che ce le ha regalate nessuno. Adesso iniziano gli scontri diretti, ci si misura con le realtà più importanti, però è vero che questa squadra può migliorare, ha dei margini notevoli”.