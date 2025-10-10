DIRETTA Tutte le notizie di venerdì 10 ottobre LIVE

Ecco tutte le notizie odierne relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it
Si avvicina il doppio impegno dell’Italia di Gattuso, che domani sera giocherà in casa dell’Estonia per provare a ipotecare almeno il secondo posto in attesa dello scontro diretto con Israele che può indirizzare definitivamente il girone. Nella speranza che la Norvegia possa perdere qualche punto.
Per farlo il ct Gattuso sta ancora studiando la formazione per sciogliere gli ultimi dubbi. Al vaglio una Nazionale con Kean e Retegui in attacco e altri due esterni molto offensivi. Oggi in campo anche l’Under 21 di Baldini contro la Svezia.
Gasperini: "Roma non da Champions, ma con grossi margini"
Lunga intervista di Gian Piero Gasperini al Corriere dello Sport: “Dicono che abbiamo culo? Quello non fa male. È una bella dote, devo dire che ci sono state altre squadre che hanno ribaltato o vinto partite nei minuti finali. Nella sconfitta non siamo stati fortunati, in alcune vittorie, sì. Però è una cosa abbastanza comune. Non siamo da Champions. Questo aumenta il merito, no? E nel frattempo è chiaro che ci auguriamo di crescere, lo sappiamo anche noi che il nostro primato è abbastanza casuale. Le partite le abbiamo giocate però, non è che ce le ha regalate nessuno. Adesso iniziano gli scontri diretti, ci si misura con le realtà più importanti, però è vero che questa squadra può migliorare, ha dei margini notevoli”.