Finisce ko ed esce in barella, out per Como-Juve

Infortunio che non lascia presagire nulla di buono, salterà la sfida tra lariani e bianconeri

La pausa per le Nazionali rappresenta sempre un momento che gli allenatori vorrebbero evitare. Il pensiero di non avere a disposizione parte della propria rosa non piace ai tecnici e il rischio che qualcuno torni con infortuni più o meno gravi è sempre incombente.

Infortunio, a rischio il match contro la Juventus

Così è successo al Como, che per la partita contro la Juventus non potrà contare su Jayden Addai. L’olandese, convocato nella nazionale under-21 oranje, ha rimediato un infortunio nella sfida contro i pari età della Bosnia. Il ko è arrivato nel primo tempo e il giocatore è stato costretto a lasciare il campo in barella. Ancora non è nota l’entità dell’infortunio ma l’accaduto fa presagire che si tratti di qualcosa di serio.

Como-Juventus, Fabregas perde Addai

Si tratterebbe di un problema muscolare e Fabregas, che già in questo inizio di stagione non ha potuto contare su Assane Diao, spera che lo stop non sia particolarmente lungo.

Como, infortunio per Addai

Nel contempo appare praticamente certa l’assenza dell’olandese nella sfida contro la Juventus, gara in programma allo stadio Sinigaglia domenica alle 12.30, in quello che si prospetta essere come uno dei più interessanti match della settima giornata del campionato di Serie A. La notizia però non è certamente positiva per il tecnico dei lariani, che appunto già deve fare i conti con l’infortunio di Diao, che dovrebbe rimanere fuori almeno sino a fine mese. Una defezione importante per Fabregas per quanto riguarda il settore esterni offensivi, considerato anche che contro la Juventus non ci sarà neppure Jesus Rodriguez, che dovrà scontare la squalifica rimediata contro la Cremonese.

