Mal di pancia Inter: chiede a Marotta di essere ceduto a gennaio

C’è un giocatore scontento ad Appiano Gentile: poco minutaggio con Chivu e possibile addio alla riapertura del mercato

Solo due partite giocate da titolare e 157 minuti collezionati dopo otto partite in questo avvio di stagione con la maglia dell’Inter.

Yann Bisseck è uno dei giocatori meno utilizzati per il momento da Chivu, dopo il ribaltone in panchina che ha portato il rumeno alla guida dei nerazzurri al posto di Inzaghi. Il tedesco, complice anche l’infortunio nel finale della scorsa stagione, ha perso posizioni nelle gerarchie del nuovo allenatore.

Bisseck l’anno scorso era spesso in ballottaggio con Pavard ed era comunque considerato un ‘quasi’ titolare da Simone Inzaghi. Adesso invece con Chivu sta avendo molto meno spazio, con il neo-acquisto Akanji titolarissimo sul centrodestra della difesa interista.

Calciomercato Inter, Bisseck non vuole perdere il Mondiale: possibile addio a gennaio

Poco minutaggio quindi finora per Bisseck tra Serie A e Champions, con il classe 2000 che è partito dal primo minuto soltanto nelle gare con Udinese e Slavia Praga. Il difensore ex Aarhus di conseguenza ha perso anche la possibilità di essere convocato in nazionale, con il Ct Nagelsmann che lo ha lasciato ancora fuori dalla lista per le sfide delle qualificazioni mondiali contro Lussemburgo e Irlanda del Nord.

La stessa cosa era successa a settembre, con Bisseck che in questo modo rischia di perdere il treno per la Coppa del Mondo della prossima estate. Per la chiamata in vista del Mondiale serve che il 24enne difensore giochi in pianta stabile nel proprio club, o che comunque trovo molto più spazio rispetto a questa prima parte di stagione. Secondo l’autorevole quotidiano tedesco ‘Bild’, se la situazione non dovesse cambiare, Bisseck sarebbe aperto a cambiare squadra a gennaio e a lasciare l’Inter nella finestra invernale del mercato.

Il tedesco in estate era intorno ai 40 milioni di euro, mentre a inizio 2026 potrebbe anche partire per una cifra tra i 20 e i 25 milioni. Il giocatore piace in Bundesliga e in Premier League, dove ci sarebbe soprattutto l’interesse del Crystal Palace che potrebbe perdere Guehi (nel mirino di Bayern, Real Madrid e Liverpool) alla riapertura del mercato.