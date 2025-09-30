Cambia il futuro all’Inter? Altra bocciatura per Bisseck e Frattesi

Ancora fuori dall’undici titolare di Chivu in vista del match contro lo Slavia Praga: come cambiano gli scenari sul mercato

L’Inter torna subito in campo dopo la convincente vittoria di Cagliari, che fa il paio in campionato al successo contro il Sassuolo dopo le due sconfitte di fila con Udinese e Juventus.

I nerazzurri ospitano al Meazza lo Slavia Praga e hanno la possibilità in Champions League di replicare l’esordio vincente nella tana dell’Ajax. Cristian Chivu pensa a diversi cambi per far ruotare la rosa e per il rumeno tutti sono importanti: “Ho 22 titolari e questi ragazzi mi mettono in difficoltà“, le parole del tecnico in conferenza stampa.

Rispetto alla trasferta di Cagliari ci saranno almeno cinque cambi: oltre ai titolari Sommer, Acerbi, Dumfries e Dimarco, ci sarà nuovamente spazio anche per Sucic al centrocampo al posto di Mkhitaryan. In attacco, invece, difficilmente Chivu rinuncerà alla coppia Thuram-Lautaro Martinez.

Inter, Bisseck e Frattesi ancora fuori: gli scenari sul mercato

Spazio eventualmente a gara in corso per Bonny e Pio Esposito, con quest’ultimo che ha firmato il primo gol in campionato chiudendo la pratica nel match di sabato in Sardegna.

In mezzo al campo si preannuncia un turno di riposo per il senatore Mkhitaryan, con Sucic in vantaggio su Frattesi per completare la mediana insieme a Calhanoglu e Barella. Ancora un’esclusione quindi per l’ex Sassuolo, alla ricerca della condizione migliore dopo l’intervento all’ernia in estate. Frattesi finora non è mai sceso in campo dal primo minuto, nonostante la stima e la fiducia di Chivu che ha messo il veto a una sua cessione nell’ultimo mercato. La dirigenza lavora anche al rinnovo del nazionale azzurro, ma se la situazione non dovesse cambiare potrebbero aprirsi altri scenari in chiave futuro.

Come del resto anche per Bisseck, scivolato in coda nelle gerarchie difensive dopo la pessima prestazione a fine agosto con l’Udinese. Anche il tedesco paga una forma fisica non ottimale e ha perso il posto in favore dell’ultimo acquisto Akanji, favorito per partire dal 1′ anche contro lo Slavia. Doppia bocciatura che si unisce alle difficoltà di Diouf nel farsi largo nello scacchiere di Chivu e che potrebbe portare a dei ribaltoni in sede di mercato in vista della finestra di gennaio.