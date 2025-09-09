Doveva essere titolare in Juve-Inter: blitz e cessione in Turchia

È dato tra i titolari nel derby d’Italia in programma sabato all’Allianz Stadium

Juve-Inter sarà la partita più importante della terza giornata di Serie A, la prima dopo la sosta per le Nazionali. All’Allianz Stadium di Torino, sabato 13 settembre alle 18, ci saranno in palio già punti pesanti. All’appuntamento ci arrivano meglio i bianconeri di Tudor, a punteggio pieno dopo 180′.

Lautaro Martinez e compagni, invece, sono chiamati a riscattare il ko interno contro l’Udinese. Chivu è già nel mirino di buona parte dei tifosi, e probabilmente finirà anche in quello della dirigenza qualora dovesse uscire con le ossa rotte dal derby d’Italia.

L’ultima vittoria nerazzurra all’Allianz Stadium risale alla stagione 2021/2022, la prima sotto la gestione Simone Inzaghi. Precisamente al 3 aprile 2022: 0-1 fu il risultato finale, con il gol decisivo realizzato da Hakan Calhanoglu dagli undici metri.

Il regista dell’Inter continua ad essere al centro delle voci di calciomercato, perlopiù provenienti dalla Turchia. La telenovela col Galatasaray si è chiusa, ma con alte probabilità che possa riaprirsi già nella prossima finestra di gennaio.

Il futuro del numero 20 sembra proprio destinato ad essere in Turchia.

Lo stesso si potrebbe dire di un altro atteso protagonista, o quantomeno titolare della acerrima sfida di scena questo sabato. Parliamo di Filip Kostic, tornato alla Juve dopo il prestito al Fenerbahce. I turchi potevano riscattarlo, ma non l’hanno fatto.

Il Fenerbahce vuole riprendersi Kostic prima di Juve-Inter

Il Fenerbahce, fresco di esonero di Mourinho e ancora a caccia di un sostituto (si parla anche di Spalletti), sarebbe adesso ripiombato proprio sull’esterno serbo. Stando a ‘Fanatik’ i gialloblu puntano a riprenderselo entro il 12 settembre, giorno in cui terminerà la finestra estiva di mercato in Turchia.

Per la medesima fonte Kostic è apertissimo al ritorno in quel di Istanbul, nella fattispecie al Fenerbahce, con il quale ha:

Collezionato 35 presenze ;

; Segnato 2 gol;

Realizzato 9 assist.

Sono 90 (3 reti e 16 assist) le presenze invece con la Juventus, di cui una nella stagione appena iniziata: ha giocato poco meno di mezz’ora contro il Genoa, nella seconda giornata di campionato.

Il contratto di Kostic con la Juve scade a giugno 2026, da capire se i bianconeri saranno disposti a privarsene adesso e cioè senza la possibilità di sostituirlo. Sulle corsie esterne, come noto, Tudor ha i giocatori contati, tanto che il serbo è dato come possibile titolare nell’11 anti-Inter.