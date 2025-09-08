Ritorno Spalletti: la chiamata italiana ribalta tutto

La risposta di Luciano Spalletti sul suo ritorno in panchina spiazza tutti: c’è la chiamata italiana per la panchina scoperta

La Nazionale italiana prova a girare pagina con Gennaro Gattuso. Luciano Spalletti ha lasciato l’Italia con una sconfitta contro la Norvegia e una vittoria poco convincente contro la Moldavia, a decisione oramai presa. L’ex commissario tecnico di Certaldo aveva preso a cuore la missione di riportare gli Azzurri al Mondiale, ma qualcosa con lo spogliatoio non ha funzionato.

Attualmente libero, aspetta una nuova chiamata, una nuova avventura. Spalletti ritornerà, forse, ma nel frattempo ha già dato il suo secco no al Fenerbahce. Il mister avrebbe dovuto prendere il posto di Mourinho, esonerato dopo non aver centrato la qualificazione alla fase a campionato in Champions League. Spalletti attende un’avventura differente dal campionato turco. E così ha stravolto i piani del club gialloblu, che nelle prossime 24 ore devono decidere su chi puntare. C’è un altro italiano pronto a prendersi la panchina del Fener.

Dopo Spalletti, c’è Tedesco: il Fenerbahce ci prova

Stando alle ultime notizie rilasciate dai media turchi, il club di Istanbul sta valutando tre profili per la panchina: gli ultimi tre candidati rimasti per affidare l’incarico di allenare il Fenerbahce a sosta finita. Tra gli allenatori individuati c’è anche una pista italiana.

Innanzitutto, uno dei nomi più caldi è Edin Terzic, ex tecnico del Borussia Dortmund. Già in Turchia nel biennio 2013-2015, quando era vice al Besiktas. Successivamente ha scalato l’Everest, arrivando anche in finale di Champions League. In bacheca conta solo la Coppa di Germania del 2021. È fermo da un anno.

Il Fenerbahce sta valutando anche un ex garanzia Ismail Kartal, tecnico collaudato in Super Lig e già noto in quel di Istanbul. Una figura amica, che conosce bene l’ambiente. Poi c’è il nuovo che avanza, ossia Domenico Tedesco, nato in Germania ma da origini chiaramente italiane. Tedesco è stato esonerato dal Belgio dopo i dissapori con lo spogliatoio. Giovane, con idee calcistiche precise e innovative, ha rubato l’occhio in Europa con il Lipsia, ma cerca il riscatto.

Abbandonate definitivamente le piste che portano a Sergio Conceicao, ancora libero dopo l’esonero dal Milan; niente da fare anche per Zidane, che oltre al Real Madrid non ha ancora allenato alcun club. E chissà se troverà il posto giusto per fare nuovamente bottino pieno come con i Blancos. Oramai sono quattro anni che Zizou è lontano dai campi.