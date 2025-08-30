Fenerbahce, un italiano dopo Mourinho: è già in Turchia

Il Fenerbahce ieri ha interrotto il rapporto in panchina con Mourinho: c’è anche una pista italiana per il dopo ‘Mou’

Ha fatto ovviamente rumore l’esonero di Josè Mourinho da parte del Fenerbahce, che venerdì mattina ha ufficializzato la separazione in panchina dal tecnico portoghese.

Lo ‘Special One’ ha pagato a caro prezzo la cocente eliminazione dai playoff di Champions League per mano del Benfica e la mancata qualificazione al tabellone principale della massima competizione Europea.

“Il club si è separato da José Mourinho, allenatore della prima squadra del Fenerbahce dalla stagione 2024-2025. Lo ringraziamo per l’impegno profuso per la squadra e gli auguriamo successo nella sua futura carriera”, si legge nel comunicato del Fenerbahce.

Panchina Fenerbahce: c’è anche Montella nella lista dei successori di Mourinho

Mourinho aveva un contratto fino al giugno 2026 con il Fenerbahce e nella scorsa stagione alla guida della squadra di Istanbul si era piazzato al secondo posto alle spalle del Galatasaray. Mentre nel nuovo campionato, ‘Mou’ aveva raccolto 4 punti nelle prime due giornate della massima serie turca.

Per Mourinho adesso si riparla di un ritorno in Premier League, con il Nottingham Forest che starebbe pensando all’ex Inter e Roma in caso di divorzio da Nuno Espirito Santo.

Intanto il Fenerbahce è a caccia del sostituto del portoghese e stando alla testata ‘Fanatik’ nel lotto dei candidati del presidente Ali Koc ci sarebbe anche Vincenzo Montella. L’attuale Ct della Turchia è un nome spendibile per ereditare la panchina di Mourinho ed è al vaglio della dirigenza del Fenerbahce. L’italiano, peraltro, era già stato in passato nel mirino della società di Istanbul.

Insieme a Montella nella lista del Fenerbahce per la guida tecnica ci sarebbero anche Abdullah Avci e Volkan Demierl, oltre a Ismail Kartal che al momento sarebbe in pole per sostituire Mourinho. Da non scartare, inoltre, anche la pista che porta all’ex Milan Conceicao.