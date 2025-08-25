Conceicao torna a spese di Thiago Motta: sorpasso choc dopo l’esonero

Panchina bollente a inizio campionato: il portoghese e l’ex tecnico della Juve nella lista dei candidati per il ribaltone alla guida tecnica

Dopo Francia, Inghilterra, Germania e Spagna ha preso il via anche la Serie A e le sorprese non sono mancate durante la prima giornate in attesa dei posticipi del lunedì, che vedranno tra le altre impegnata anche l’Inter di Chivu.

La squadra nerazzurra dopo le delusioni dell’ultima stagione riparte dall’allenatore rumeno, erede di Simone Inzaghi che ha lasciato la panchina della ‘Beneamata’ dopo quattro stagioni. Un altro nome sensibile nella lista di Marotta e Ausilio era anche Fabregas, blindato però dal Como.

Tra le alternative figurava inoltre Vieira, mentre un altro ex giocatore interista come Thiago Motta non è mai stato preso in considerazione dalla dirigenza di Viale della Liberazione. L’italo-brasiliano ha deluso alla Juventus e rimane ancora senza squadra dopo l’esonero a marzo dal club bianconero.

Panchina Nottingham Forest: i bookmakers quotano anche Conceicao dopo Thiago Motta

Per Thiago Motta a inizio estate si era parlato soprattutto in chiave Atalanta per il dopo Gasperini, ma alla fine la scelta della dirigenza orobica è ricaduta su Juric. L’ex Bologna resta quindi ancora senza panchina e per il momento non ha preso i considerazione i sondaggi provenienti dall’Arabia Saudita.

La situazione però potrebbe cambiare con un’eventuale proposta da un campionato top come la Premier League, dove rimane bollente la situazione di Nuno Espirito Santo sulla panchina del Nottingham Forest. L’allenatore portoghese non ha condiviso alcune scelte sul mercato e sarebbe ai ferri corti con il patron del club Marinakis. La società inglese sta riflettendo su un possibile esonero e tra i candidati per la guida tecnica figura anche Thiago Motta stando al portale di scommesse ‘Betting Odds’. La quota dell’ex tecnico della Juve al momento è in salita rispetto ai giorni scorsi e si attesta a 21 al momento.

Oltre a Motta i bookmakers inglesi quotano anche Sergio Conceicao nella lista dei papabili, che ha sorpassato il collega portoghese con una quota che vale 17 volte la posta. Il favorito però ad oggi per la panchina del Nottingham Forest sarebbe l’ex Tottenham Postecoglou, in caso appunto di benservito a Espirito Santo.