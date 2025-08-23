Thiago Motta ritorna in panchina: primo ribaltone della stagione

Il futuro dell’ex tecnico della Juventus è ritornato prepotentemente al centro della ribalta: ci sono anche le cifre annesse

Mentre i campionati di Inghilterra, Francia e Spagna hanno aperto i battenti già lo scorso week-end, per quelli tedesco e italiano il battesimo ufficiale si consumerà proprio durante questo fine settimana. Con tanti organici ancora tutti da completare, per gli allenatori non è mai facile gestire questo periodo monopolizzato da indiscrezioni e affari di mercato ancora tutti in divenire.

Molto spesso la variabile rappresentata dalle cessioni o dalle assenze last minute rappresentano una variabile impazzita in grado di orientare una stagione in un senso o nell’altro. Lo sa bene (anche) Thiago Motta, la cui parentesi sulla panchina della Juventus è stata – se non indirizzata – comunque orientata in maniera impattante dal grave infortunio accorso a Gleison Bremer (seguito a stretto giro di posta dal problema che ha tenuto Cabal fermo ai box fino al termine della stagione).

Al di là di qualche timido sondaggio esplorativo proveniente dall’Arabia – immediatamente respinta al mittente dall’ex tecnico del Bologna, ancora sotto contratto con la Juve fino al 2027 – l’estate di Thiago Motta è stata sostanzialmente tranquilla. Mesi di transizione, insomma, alla ricerca dell’occasione giusta dalla quale ripartire. L’obiettivo, neanche troppo velato, è quello di ritagliarsi uno spiraglio concreto per una panchina europea di un certo tipo. E chissà che un assist importante non possa arrivare proprio dall’Inghilterra.

Nuova squadra per Thiago Motta? Il verdetto dei bookmakers

Qualche ora dopo aver ufficializzato l’acquisto di Douglas Luiz, in casa Nottingham Forest è infatti esploso un vero e proprio putiferio. Considerazioni diverse degli obiettivi di mercato e la difficoltà a completare una rosa ancora tutta costruire sarebbero alla base delle valutazioni delle proprietà del Nottingham Forest su Nuno Espirito Santo, la cui panchina è sempre più traballante.

Difficile ipotizzare se – ed eventualmente con quali tempistiche – si possa concretizzare un ribaltone in panchina che avrebbe del clamoroso. I prossimi giorni, sotto questo punto di vista, risulteranno assolutamente decisivi. Come prevedibile, intanto, i betting analyst d’Oltremanica hanno già iniziare il toto nomi in merito al possibile sostituito dell’ex allenatore dell’Al-Ittihad. A fare una carrellata dei principali bookmakers è BettingOdds che tra le opzioni prese in considerazione, nomina proprio il profilo di Thiago Motta.

L’eventuale binomio tra l’ex tecnico della Juventus e i Tricky Trees è quotato infatti 17 volte la posta. Non una cifra irrisoria, se paragonate alle opzioni più calde (Postecoglou, Iraola – che però è alla guida del Bournemouth – e Pedro Martins su tutte), ma neanche troppo alta se la si confronta con le candidature di Terzic e Benitez (a quota 21) o al clamoroso ritorno di Klopp (bancato 26 volte la posta). Ad ogni modo, almeno per il momento, non risultano contatti concreti tra Thiago Motta e il club delle Midlands; i bookmakers, però, non hanno chiuso le porte a questo tipo di scenario. Il tempo, come sempre, risolverà anche questo rebus.