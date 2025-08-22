Atalanta
“Divergenze sul mercato”: pronto l’esonero dopo l’affare con la Juve

Foto dell'autore

La società valuta già l’esonero per divergenze sul mercato: la decisione potrebbe arrivare dopo l’ultima operazione con la Juventus. I dettagli

È diventata ufficiale nelle ultime ore un’altra importante operazione di mercato in casa Juventus. Il club, però, è ancora alle prese con alcune divergenze interne sulla sessione estiva di calciomercato che si avvia ormai verso la conclusione.

Comolli in conferenza stampa
Comolli, nuovo dg della Juventus (Screenshot) – Calciomercato.it

La Juve ha ceduto Douglas Luiz al Nottingham Forest. Come annunciato attraverso i comunicati ufficiali, le cifre del trasferimento ammontano a 3 milioni di euro per il prestito fino al 2026, con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni e pagabile in 4 esercizi, al verificarsi di determinate condizioni. Sono inoltre previsti anche bonus fino a 3,5 milioni. Tuttavia, nonostante l’ultimo colpo Douglas Luiz, le divergenze in casa Forest rimangono e potrebbero portare fino all’esonero di Nuno Espirito Santo.

Secondo quanto riferito dal giornalista portoghese Sebastião Sousa-Pinto di ‘sport tv portugal’, infatti, Espirito-Santo potrebbe avere i giorni contati al Nottingham Forest: la situazione è in fase di valutazione interna. Gli inglesi avrebbe già inserito anche Paulo Fonseca in una lista che comprende altri allenatori. Dopo una stagione che ha di gran lunga superato le aspettative, il tecnico portoghese potrebbe così lasciare a sorpresa la panchina della società inglese.

Nottingham Forest, rischio esonero per Nuno Espirito Santo

Come confermato anche da Matteo Moretto su X, il Forest sta valutando la possibilità di licenziare Nuno Espirito Santo. Confermate le tensioni tra la proprietà e l’allenatore portoghese, derivanti anche da alcuni acquisti effettuati in questa sessione di mercato.

Nottingham Forest: confermata penalizzazione
Espirito Santo a rischio esonero: il Forest ha appena annunciato Douglas Luiz (Foto LaPresse) – Calciomercato.it

Lo stesso Nuno Espirito Santo, una settimana fa, aveva dichiarato a ‘Sky Sports’: “Siamo molto indietro con la rosa. I piani che avevamo non hanno funzionato. La preparazione della rosa non è stata ottimale. Non sappiamo che tipo di rosa abbiamo. Abbiamo giocatori che lavorano qui e che sanno che andranno in prestito. Abbiamo un grosso problema”. Il club inglese sta già valutando altri allenatori e si attendono ora ulteriori sviluppi: Espirito Santo potrebbe avere le ore contate.

