Inter, scoppia il caso Calhanoglu: quante critiche, è irriconoscibile



Scoppia il caso Calhanoglu per via della partita contro la Spagna: il centrocampista dell’Inter scatena i tifosi turchi, dopo le dichiarazioni dell’allenatore del Galatasaray

Poche ore fa l’annuncio a sorpresa sul retroscena di mercato. Che Hakan Calhanoglu avesse fatto di tutto per lasciare l’Inter era ben noto. E che dalla Turchia spingevano per il trasferimento pure. Ma alla fine il club nerazzurro ha deciso di non venderlo, voleva trattenerlo per un altro anno. Troppo importante per il reparto e per lo spogliatoio.

Hakan Calhanoglu
Hakan Calhanoglu (LaPresse)

Dunque Hakan è rimasto. Per la gioia dei tifosi dell’Inter. E da oggi anche per quelli del Galatasaray. Già, perché la sua prestazione contro la Spagna non è stata delle migliori. E si sono scatenati tutti gli haters contro il centrocampista turco.

Calhanoglu beccato dopo la disfatta della Turchia contro la Spagna

Non c’è stata mai partita a Konya, dove si è disputato l’incontro tra Turchia e Spagna. Sontuoso sei a zero per la formazione iberica, che è passata in vantaggio subito al sesto minuto con Pedri (che ha poi trovato la doppietta). A fine primo tempo, Merino aveva già realizzato il due  e il tre a zero. Un’altra rete di Merino e una di Torres ha completato il quadro.

Hakan Calhanoglu
Hakan Calhanoglu in Turchia-Spagna (LaPresse)

In casa, davanti ai propri spettatori, la squadra di Montella praticamente dice addio al primo posto del girone. E l’unico modo per proseguire e sperare nella qualificazione al Mondiale 2026 sarà andare agli spareggi. C’è chiaramente prima da conquistare il secondo posto, con una Spagna pronta a fare bottino pieno nel gruppo E.

Tra i giocatori più criticati in patria c’è proprio Hakan Calhanoglu, paragonato ad un anziano quando indossa la maglia della Nazionale. Molti si lamentano delle sue prestazioni e questa sera le sette palle perse, l’imprecisione e il posizionamento non hanno giocato a suo favore.

E qualche tifoso del Galatasaray è anche contento che il trasferimento a Istanbul non si è completato. “Calhanoglu non è in grado di sostenere partite importanti – scrive un utente su X – Ha giocato come contro il PSG in finale di Champions”

“Non capisco perché il Fenerbahce e il Galatasaray vogliano Hakan”, sostiene un altro tifoso turco. Insomma, Calhanoglu ha messo d’accordo tutti. Ma per la sua prestazione negativa.

