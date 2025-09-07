Inter, scoppia il caso Calhanoglu: quante critiche, è irriconoscibile

Scoppia il caso Calhanoglu per via della partita contro la Spagna: il centrocampista dell’Inter scatena i tifosi turchi, dopo le dichiarazioni dell’allenatore del Galatasaray

Poche ore fa l’annuncio a sorpresa sul retroscena di mercato. Che Hakan Calhanoglu avesse fatto di tutto per lasciare l’Inter era ben noto. E che dalla Turchia spingevano per il trasferimento pure. Ma alla fine il club nerazzurro ha deciso di non venderlo, voleva trattenerlo per un altro anno. Troppo importante per il reparto e per lo spogliatoio.

Dunque Hakan è rimasto. Per la gioia dei tifosi dell’Inter. E da oggi anche per quelli del Galatasaray. Già, perché la sua prestazione contro la Spagna non è stata delle migliori. E si sono scatenati tutti gli haters contro il centrocampista turco.

Calhanoglu beccato dopo la disfatta della Turchia contro la Spagna

Non c’è stata mai partita a Konya, dove si è disputato l’incontro tra Turchia e Spagna. Sontuoso sei a zero per la formazione iberica, che è passata in vantaggio subito al sesto minuto con Pedri (che ha poi trovato la doppietta). A fine primo tempo, Merino aveva già realizzato il due e il tre a zero. Un’altra rete di Merino e una di Torres ha completato il quadro.

In casa, davanti ai propri spettatori, la squadra di Montella praticamente dice addio al primo posto del girone. E l’unico modo per proseguire e sperare nella qualificazione al Mondiale 2026 sarà andare agli spareggi. C’è chiaramente prima da conquistare il secondo posto, con una Spagna pronta a fare bottino pieno nel gruppo E.

Tra i giocatori più criticati in patria c’è proprio Hakan Calhanoglu, paragonato ad un anziano quando indossa la maglia della Nazionale. Molti si lamentano delle sue prestazioni e questa sera le sette palle perse, l’imprecisione e il posizionamento non hanno giocato a suo favore.

Relax they are playing Hakan Calhanoglu in midfield, practically playing against 10 men Turkey — Doodle (@DoodleInterista) September 7, 2025

E qualche tifoso del Galatasaray è anche contento che il trasferimento a Istanbul non si è completato. “Calhanoglu non è in grado di sostenere partite importanti – scrive un utente su X – Ha giocato come contro il PSG in finale di Champions”

Hakan Çalhanoğlu transferinin bir kere daha olmamasına sevindim. Adam hiç bir büyük maçta oynadığı pozisyonda fizik olarak tepki veremiyor. PSG maçında da aynı bu şekildeydi 6 numara hayali satıyor herkese. Neyse çok şükür diyelim birde @hakanc10 bir dünya para vermememis old — volkan (@try2st0puS) September 7, 2025

“Non capisco perché il Fenerbahce e il Galatasaray vogliano Hakan”, sostiene un altro tifoso turco. Insomma, Calhanoglu ha messo d’accordo tutti. Ma per la sua prestazione negativa.