UFFICIALE, lascia il ritiro e torna alla Juve: Inter a rischio

Brutta notizia in casa bianconera: il giocatore ha lasciato il ritiro della nazionale ha seguito di un problema fisico

La pausa delle Nazionali è uno dei periodi più temuti e meno graditi dai club e dagli allenatori, che non possono avere a disposizione i propri calciatori, che rischiano di rientrare acciaccati o con qualche problema fisico.

Un po’ quello che è successo alla Juventus, con Francisco Conceicao che è stato costretto a lasciare il ritiro del Portogallo. L’ala ha infatti accusato dei fastidi muscolari ed è tornato a Torino. La comunicazione è arrivata ufficialmente dalla Federazione calcistica portoghese (Fpf), che ha diramato un comunicato ufficiale, in cui si sottolinea che il giocatore bianconero ha lasciato il ritiro della Nazionale in Ungheria. Il Portogallo infatti sarà impegnato contro i magiari a Budapest. A questo punto sale la preoccupazione in vista dei prossimi impegni del club bianconero. La squadra di Tudor affronterà subito l’Inter alla ripresa del campionato, sabato 13 alle 18 e martedì 16 ospiterà il Borussia Dortmund all’Allianz Stadium per l’esordio in Champions League.

Questo il comunicato ufficiale diramato dalla federazione lusitana:

“Francisco Conceicao è stato rilasciato questo pomeriggio dal ritiro della Nazionale a Budapest. Il giocatore ha accusato fastidi muscolari ed è stato dichiarato non idoneo per la partita contro l’Ungheria dalla Direzione Salute e Prestazioni della Fpf. Il Portogallo giocherà martedì alle 19.45 alla Puskas Arena contro l’Ungheria, seconda partita del Gruppo F delle qualificazioni per la Coppa del Mondo in Canada, Stati Uniti e Messico”.