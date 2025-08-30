Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di sabato 30 agosto LIVE

Foto dell'autore

Tutti i rumours e le trattative di oggi riguardanti la Serie A e non solo: segui la diretta di Calciomercato.it per tutti gli aggiornamenti

Con l’inizio del campionato di Serie A 2025/26 prosegue anche il calciomercato. Ultimi giorni di trattative e fase finale e decisiva della sessione estiva, con ancora numerose operazioni ed affari in sospeso anche per le società italiane.

Rasmus Hojlund prossimo attaccante del Napoli
Rasmus Hojlund (Ansa) – Calciomercato.it

Doppio colpo per il Napoli: oltre al ritorno di Elmas (sbarcato ieri sera in città), il club campione d’Italia sta per chiudere in attacco anche per Hojlund dal Manchester United. Il Milan rialza la testa in campionato e lavora con la Roma per lo scambio tra Gimenez e Dovbyk come ammesso anche dal Ds Tare. Ore decisive in casa Juventus sul fronte Kolo Muani, mentre allontana la cessione di Frattesi dopo il pressing del Newcastle.

LIVE

Napoli, doppio colpo: Elmas più Hojlund

Doppio colpo del Napoli: dopo Elmas, i campioni d’Italia attendono l’ultimo via libera per Hojlund in attacco.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie