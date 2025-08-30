DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di sabato 30 agosto LIVE

Tutti i rumours e le trattative di oggi riguardanti la Serie A e non solo: segui la diretta di Calciomercato.it per tutti gli aggiornamenti

Con l’inizio del campionato di Serie A 2025/26 prosegue anche il calciomercato. Ultimi giorni di trattative e fase finale e decisiva della sessione estiva, con ancora numerose operazioni ed affari in sospeso anche per le società italiane.

Doppio colpo per il Napoli: oltre al ritorno di Elmas (sbarcato ieri sera in città), il club campione d’Italia sta per chiudere in attacco anche per Hojlund dal Manchester United. Il Milan rialza la testa in campionato e lavora con la Roma per lo scambio tra Gimenez e Dovbyk come ammesso anche dal Ds Tare. Ore decisive in casa Juventus sul fronte Kolo Muani, mentre allontana la cessione di Frattesi dopo il pressing del Newcastle.

LIVE