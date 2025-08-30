Kean, UFFICIALE il rinnovo con la Fiorentina: i dettagli della clausola | CM.IT

L’attaccante della Nazionale ha adeguato, ma non prolungato, l’accordo che già lo legava al club viola: un legame che quindi si rinforza

Moise Kean ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina. Da giorni vi raccontiamo l’evoluzione della trattativa e dei contatti continui che ha portato alla firma dell’attaccante della Nazionale, confermato ovviamente da Gattuso nelle sue prime convocazioni da ct dell’Italia.

È arrivata la nota ufficiale del club viola a proposito dell’accordo che però resta con scadenza 2029 ed è stato quindi solamente adeguato. Come risulta a Calciomercato.it, l’ex Juventus guadagnerà più di 4,5 milioni all’anno, bonus esclusi. Non solo, perché come da programmi, la clausola rescissoria sarà più alta e tocca la quota 60 milioni di euro. Le discussioni sono sempre state costruttive, senza strappi o particolari distanze: è stato decisivo il lavoro dell’agente dell’attaccante, Alessandro Lucci, che ha accompagnato il calciatore in tutte le sue scelte.

Una decisione forte dopo la stagione fantastica di Kean, che gli era valsa gli interessamenti di tanti club europei e non solo. “Sin da quando ci siamo seduti a parlare con Moise insieme ad Alessandro Ferrari e Daniele Pradè a Cagliari lo scorso 21 aprile, abbiamo spiegato a Moise quanto eravamo contenti di lui e delle sue prestazioni. Contemporaneamente ho visto nel ragazzo l’affetto e la gratitudine nei confronti della Fiorentina, e di tutta Firenze. E da allora abbiamo lavorato, facendo anche importanti sforzi economici per continuare ad averlo in maglia viola prolungando in questi giorni a Moise il contratto che già lo legava al nostro Club”, le parole di Commisso.

A cui hanno fatto eco quelle di Moise Kean: “Ringrazio il Presidente Commisso e tutta la Dirigenza per l’affetto e il supporto che mi hanno sempre dimostrato dal mio arrivo a Firenze. Tutti hanno creduto in me e non potevo deludere tutta questa fiducia. Mi sono impegnato al massimo e ringrazio ancora i nostri tifosi per il sostegno e l’affetto, tutti mi hanno aiutato molto nel raggiungere i risultati ottenuti nella scorsa stagione e il loro amore per questi colori sarà sicuramente per me una forte motivazione a fare ancora meglio, insieme al mister e ai miei compagni, nella nuova stagione appena iniziata.”