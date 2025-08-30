La Juve non si ferma a Kolo Muani: Tudor e Comolli raddoppiano

Ore decisive per il possibile ritorno a Torino dell’attaccante francese: la Juventus lavora anche per un altro colpo da consegnare a Tudor

La Juventus in pressing costante per Kolo Muani, che resta la priorità in attacco per Tudor e Comolli. Il Dg bianconero lavora però per un altro colpo, specialmente dopo l’uscita di Savona che è approdato al Nottingham Forest.

La Juve vuole rinforzare le corsie laterali e, in attesa di nuovi e possibili sviluppi sul futuro di Nico Gonzalez, torna di moda la pista che porta a Noussair Mazraoui. Il marocchino, con passaporto olandese, già in passato era stato sondato dalla ‘Vecchia Signora’ ed un profilo che Comolli e la dirigenza della Continassa stanno valutando.

La Juve nel caso – come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – lavorerebbe per un arrivo in prestito a Torino del giocatore, che rimane in uscita dal Manchester United. Molina e Martinez restano le altre due opzioni al vaglio degli uomini mercato bianconeri, anche se specialmente l’argentino dell’Atletico Madrid rimane una pista tutta in salita.

Calciomercato Juventus, rispunta Mazraoui per la fascia

La Juventus proverà quindi il doppio colpo, in attesa anche di definire la situazione in uscita di Dusan Vlahovic. Il serbo sta rifiutando tutte le destinazioni e potrebbe anche restare alla Continassa.

Vlahovic insieme a Nico Gonzalez frena il mercato in entrata dei bianconeri, con il Dg Comolli che comunque vuole andare fino in fondo per cercare di riportare Kolo Muani alla corte di Tudor.

La Juve cerca l’incastro giusto con il Paris Saint-Germain e mette sul piatto un prestito oneroso più alto per non avere troppi vincoli sul riscatto dell’attaccante il prossimo anno. La partita è aperta e la ‘Vecchia Signora’ insiste, anche perché Kolo Muani è una precisa richiesta del tecnico Tudor. Parallelamente la Juventus lavora per un innesto sulla fascia destra: qui, però, potrebbe essere decisiva l’uscita di Nico Gonzalez che è corteggiato dall’Atletico Madrid. La distanza comunque con gli spagnoli rimane sulla formula dell’operazione e nel weekend sono attesi ulteriori aggiornamenti sul futuro dell’ex Fiorentina.

Con la cessione dell’argentino la Juve avrebbe più margine per dare l’assalto a un nuovo esterno, con Mazraoui appunto che sta scalando posizioni sul taccuino della dirigenza bianconera.