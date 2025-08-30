Genoa-Juventus, la conferenza di Tudor: “Mercato? Vediamo”. L’annuncio su Koopmeiners e Vlahovic

Il tecnico bianconero parla alla vigilia della partita di ‘Marassi’, col mercato arrivato a meno di tre giorni dalla fine

Dopo la vittoria all’esordio col Parma, la Juventus cerca la seconda vittoria di fila in campionato nella sfida insidiosa in casa del Genoa di Patrick Vieira.

In pienissimo mercato, arrivato ormai ai due giorni decisivi e finali, il tecnico bianconero Igor Tudor prende la parola nella conferenza stampa della vigilia. Al centro dell’attenzione il match di domani (ore 18.30), ma ovviamente anche le ultime operazioni, come Savona al Nottingham, e la situazione Kolo Muani-Vlahovic. Su Calciomercato.it le parole in diretta di Tudor: “Sorteggio Champions? Poteva andare peggio o meglio. Sono tutte partite difficili, però bello perchè i ragazzi quando sentono la Champions, cambia tutto. Ci siamo guadagnati la Champions con grande sacrifico e sudore. Al posto di Cambiaso? Tutti quelli che giocano sulle fasce possono giocare. Le sensazioni dopo il Parma sono belle. Ti prepari due mesi per la prima. È stata una gara positiva”.

MERCATO – “Questa cosa dei tre pezzi l’ho detta una sola volta. Di mercato ho parlato e non è cambiato nulla. Ho già spiegato tutto. È stato un mercato complicato, mancano ancora due giorni. Comolli prova a fare il meglio e ha spiegato bene il punto di vista del club. Io della squadra sono contento e le conferme sono già un valore aggiunto. Ci sono altri due giorni e vediamo se succede qualcosa”.

NICO – “Gonzalez è un giocatore che mi piace e non ci sono mai state bocciature. Ha valori e qualità. L’idea in questo inizio era quella di provarlo sulla fascia, poi ha avuto qualche problema fisico. Ad ogni modo sono contento di averlo in squadra”.

Sul modulo: “Si può cambiare anche sistema”, mentre su Koopmeiners: “È un titolare ed un giocatore importante. È sulla buona strada”.

VLAHOVIC – “Si può giocare 3-5-2 con due attaccanti. Quando hai calciatori forti ti devi anche adattare un po’”. Su David trequartista invece: “Difficile che possa giocare dietro”.