Tsimikas-Roma e Salah-Eddine, via al doppio affare: i Friedkin a Roma | CM.IT

Le ultime di Calciomercato sui giallorossi: il terzino del Liverpool è a un passo

Tutto confermato: Tsimikas è ormai a un passo dalla Roma. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il Liverpool e il club giallorosso stanno definendo gli ultimi dettagli per il trasferimento in prestito secco (forse oneroso) del terzino greco.

L’ingaggio del classe ’96 sarà pagato interamente dalla Roma, che lo ha scelto per sostituire Salah-Eddine, destinato al Psv dopo la bocciatura di Gasperini. La presenza dei Friedkin a Roma, nel giorno dell’arrivo di Zolkowski, sarà un ogni caso un impulso al mercato, con diverse trattative molto avviate.

#Tsimikas, prestito secco (forse oneroso) con ingaggio pagato dalla #Roma. Mancano solo gli ultimi dettagli https://t.co/yQ7xtWhoBW — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) August 29, 2025

Per quanto riguarda l’esterno d’attacco, i nomi più caldi sono quelli di Dominguez del Bologna e il classe 2006 George: ma l’inglese del Chelsea non convince del tutto Gasperini. Piace pure Pepe (ha passaporto italiano) del Porto, senza escludere altri nomi a sorpresa. Fronte uscite, invece, dopo Baldanzi (promesso sposo del Verona) si attendono novità su Pellegrini.

#Roma, in questi giorni di valutazioni, contatti e trattative con il #Chelsea per #George, la #Roma ha studiato anche il profilo di #Pepê del #Porto. L’attaccante brasiliano ha passaporto italiano, ma è solo un’idea tra le tante vagliate a Trigoria#Calciomercato… — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) August 28, 2025

Oggi, alla vigilia di Pisa-Roma, Gasperini è tornato sull’argomento annunciando che “domani sarà convocato” visto che “ha finito la sua fase di riabilitazione”. “Si è allenato questa settimana con la squadra – ha aggiunto il tecnico su Pellegrini, sempre in uscita dalla Roma – La difficoltà ho già detto qual è, devono trovare la soluzione migliore. Mi prendo il merito del fatto che abbiano raggiunto un certo dialogo. Io considero Pellegrini un ragazzo maturo, attaccato alla Roma, disponibile ora a fare anche altre scelte se non saranno possibili le altre”.