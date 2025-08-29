DIRETTA Pisa-Roma, Gasperini su Sancho: “Noi non preghiamo nessuno, deve capire una cosa” LIVE

Torna in campo la Roma di Gian Piero Gasperini: la conferenza stampa del tecnico giallorosso alla vigilia di Pisa-Roma

Alla vigilia della prima trasferta della stagione, sul campo del neopromosso Pisa, l’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match.

Calciomercato.it segue LIVE la conferenza stampa del tecnico della Roma. I giallorossi, che hanno appena conosciuto le avversarie in Europa League, cercano la seconda vittoria in campionato. Di seguito le dichiarazioni integrali di Gasperini:

Ci sono urgenze da risolvere rispetto ai primi 90′ della stagione? Si aspetta qualcosa dal mercato? “La cosa più importante è stata la risposta dei giocatori e della squadra, di come in questi due mesi siano stati partecipi e mi abbiano sempre seguito, di come si siano presentati alla prima di campionato. Tutto è sicuramente migliorabile, ma c’è stato grande spirito e questo fa onore a tutti i ragazzi. Questa è la base di partenza. Siamo contenti di aver vinto la prima di campionato contro un avversario ostico e difficile, ora dobbiamo dare seguito a cominciare da domani. E’ una partita molto insidiosa, come tutte le partite di Serie A. Troviamo una piazza che torna in Serie A dopo tanti anni, con tanto entusiasmo e voglia di fare. Domani è un’altra bella partita. Le indicazioni della squadra ci saranno partita dopo partita, così come gli obiettivi da raggiungere. Il mercato? A posto così, lunedì alle 20 sarà definitivo. Almeno per 5-6 mesi”.

Oggi è arrivato Ziolkowski. Quante altre pedine servono per essere più forti? “Questo acquisto lo ha scelto Massara, mi fido delle sue intuizioni di mercato. Il suo mestiere è vedere giocatori in giro durante l’anno, è nei profili di quelli richiesti. E’ un giovane che ha già fatto alcune esperienze, l’ho visto solamente in video quindi il mio giudizio è parziale ma è un profilo giusto da mettere dietro Mancini e a cui dare i dovuti spazi quando ci saranno, per capire la sua evoluzione futura. Ci auguriamo possa essere un giocatore di alto livello, come sta dimostrando in questo inizio di carriera. Questo è un completamento, ma è un completamento bello e giusto nei termini fissati. Ho sempre pensato che la squadra per essere sostenibile anche sotto gli aspetti economici, che potrebbero riguardarmi meno ma mi riguardano tanto, deve avere un gruppo omogeneo, forte, solido e competitivo il più possibile. Vanno bene giocatori giovani, con questi profili. Magari anche qualcuno in più. La squadra si deve creare e deve portare avanti dei profili. Non so se spendi meno, ma è una filosofia che ti consente di essere sostenibile. Se vogliamo è anche più bello crescere i giocatori, ma la base deve esserci. Altrimenti fatichi a far crescere i ragazzi, poi loro ti dicono se sono pronti tramite le prestazioni che fanno in allenamento e soprattutto in gara”.

Sancho alla fine che risposta ha dato? “Hai il numero, chiamalo. Sapete tutto, scrivete di tutto e di più. Non so che margini ci sono, ma non bidogna mai pregare nessuno. Sancho è una possibilità, può essere un valore aggiunto, ma è anche una grande opportunità per lui. Se lo capisce allora ha senso, altrimenti sta dov’è”.

Pisilli fa parte dei due di centrocampo o della trequarti? “È un centrocampista duttile, può giocare in entrambe. Non lo vedo al posto di Ndicka e Svilar, ha determinate caratteristiche. Guardate come gioca, può giocare più basso o più alto. Comunque è un centrocampista”.

Per Gasperini Pellegrini è nel progetto tecnico? “Domani sarà convocato, ha finito la sua fase di riabilitazione. Si è allenato questa settimana con la squadra. La difficoltà ho già detto qual è, devono trovare la soluzione migliore. Mi prendo il merito del fatto che abbiano raggiunto un certo dialogo. Io considero Pellegrini un ragazzo maturo, attaccato alla Roma, disponibile ora a fare anche altre scelte se non saranno possibili le altre. Ma è un bel ragazzo, non fatelo passare diversamente. Ed è attaccatissimo alla Roma, ha voglia di giocare per raggiungere i suoi traguardi e le sue motivazioni. Del contratto lo sapete tutti, ma è pieno il mondo di queste storie. Se troverà la collocazione migliore per tutti saremo felici, gli auguro il meglio davvero. Ora mancano tre giorni, ma la disponibilità della società è totale. Se rientra nei piani? Anche i giocatori hanno delle esigenze, sono trattative tra loro, che io ho ereditato”.

A centrocampo la Roma è corta? “Sono usciti tanti giocatori numericamente, quindi è quasi mezza squadra che si riforma e si riprepara. Dieci giocatori su ventidue di movimento è mezza squadra. C’è questo rimpasto che ha bisogno probabilmente anche di un po’ di tempo. Ma il tempo non lo prendo mai come alibi, è sempre ristretto. Non puoi dire che le cose le puoi fare l’anno prossimo, quello che si può fare lo devi fare subito. Ma non c’è più tempo da perdere”.

