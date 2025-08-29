Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Sorteggi Europa e Conference League: le avversarie di Roma, Bologna e Fiorentina

Foto dell'autore

Dopo la Champions, è il momento dei sorteggi per Europa e Conference League: ecco le avversarie delle squadre italiane

Come per la Champions League, anche Europa e Conference League si ripresentano nella stagione 2025/26 con la formula totalmente innovativa della passata stagione.

Il trofeo dell’Europa League (Foto LaPresse) – calciomercato.it

Nove squadre per quattro fasce e otto gare totali da disputare equamente tra casa e trasferta: il format della prima fase è lo stesso della Champions League. In Europa League saranno impegnate Roma e Bologna, mentre la Fiorentina di Pioli torna a caccia della Conference. Ecco tutte le avversarie delle tre formazioni italiane nelle due competizioni.

Sorteggio Europa League: le avversarie di Roma e Bologna

ROMA: Lille (casa), Rangers (trasferta), Viktoria Plzen (casa), Celtic (trasferta), Midtjylland (casa), Nizza (trasferta), Stoccarda (casa), Panathinaikos (trasferta)

BOLOGNA: Salisburgo (casa), Aston Villa (trasferta), Celtic (casa), Maccabi Tel Aviv (trasferta), Friburgo (casa), FCSB (trasferta), Brann (casa), Celta Vigo (trasferta)

Sorteggio Conference League: le avversarie della Fiorentina

FIORENTINA: Rapid Vienna (trasferta), Dinamo Kiev (casa), Mainz (trasferta), Aek Atene (casa), Sigma Olomouc (casa), Losanna (trasferta)

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie