Sorteggi Europa e Conference League: le avversarie di Roma, Bologna e Fiorentina

Dopo la Champions, è il momento dei sorteggi per Europa e Conference League: ecco le avversarie delle squadre italiane

Come per la Champions League, anche Europa e Conference League si ripresentano nella stagione 2025/26 con la formula totalmente innovativa della passata stagione.

Nove squadre per quattro fasce e otto gare totali da disputare equamente tra casa e trasferta: il format della prima fase è lo stesso della Champions League. In Europa League saranno impegnate Roma e Bologna, mentre la Fiorentina di Pioli torna a caccia della Conference. Ecco tutte le avversarie delle tre formazioni italiane nelle due competizioni.

Sorteggio Europa League: le avversarie di Roma e Bologna

ROMA: Lille (casa), Rangers (trasferta), Viktoria Plzen (casa), Celtic (trasferta), Midtjylland (casa), Nizza (trasferta), Stoccarda (casa), Panathinaikos (trasferta)

BOLOGNA: Salisburgo (casa), Aston Villa (trasferta), Celtic (casa), Maccabi Tel Aviv (trasferta), Friburgo (casa), FCSB (trasferta), Brann (casa), Celta Vigo (trasferta)

Sorteggio Conference League: le avversarie della Fiorentina

FIORENTINA: Rapid Vienna (trasferta), Dinamo Kiev (casa), Mainz (trasferta), Aek Atene (casa), Sigma Olomouc (casa), Losanna (trasferta)