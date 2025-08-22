Roma, Pellegrini sul gong del mercato: cosa sta succedendo | CM.IT

Le ultime di Calciomercato.it sul futuro prossimo dell’ex capitano giallorosso

Più chiaro di così era impossibile. Alla vigilia di Roma-Bologna, prima di campionato, Gasperini non ha usato mezze misure rispondendo su Lorenzo Pellegrini. L’ormai ex capitano giallorosso non rientra nei piani del tecnico, ma soprattutto di quelli della società.

“Non c’è una situazione così chiara. La società non ha la volontà di allungare il contratto (in scadenza nel 2026, ndr) e Pellegrini ha bisogno di giocare per mettersi in forma anche per la Nazionale. Se lui trova una soluzione ideale, è possibile che se ne vada, ma non è facile trovare la soluzione ideale”.

Ostacolo ingaggio

Perché, come dice Gasperini, non è facile trovare la soluzione ideale? Perché c’è un grosso ostacolo, ovvero l’ingaggio del ventinovenne: 4,5 milioni di euro netti più bonus, per un totale sui 6 milioni di euro.

Premier, Turchia e Serie A

Come raccolto da Calciomercato.it, una soluzione all’addio di Pellegrini potrebbe essere trovata a fine mercato, se non addirittura in prossimità del gong previsto il 1° settembre. Per il trequartista ci sono interessamenti da Premier League e Turchia, ma il classe ’96 piace molto pure in Serie A.

Pellegrini-Roma, una storia scritta prima dell’arrivo di Gasperini

La storia tra Pellegrini e la Roma era finita prima dell’approdo di Gasperini a Trigoria, tanto che già nel gennaio scorso avrebbe potuto materializzarsi l’addio. Come anticipato, il club giallorosso aveva trovato un accordo con il Napoli, ma gli azzurri non erano riusciti a trovare anche quello con il calciatore, in scadenza nel 2026. Allora come oggi, l’ostacolo è rimasto lo stesso: lo stipendio elevato.

Pellegrini è nato e cresciuto nella Roma, dove è tornato otto anni fa al termine dell’avventura al Sassuolo. Con la maglia giallorossa ha:

Disputato 315 partite , di cui 34 nella passata stagione;

, di cui 34 nella passata stagione; Segnato 55 gol: 45 in Serie A e 10 in Europa League;

Fornito 59 assist.

In bacheca, la Conference League vinta con Mourinho allenatore.