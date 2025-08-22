DIRETTA | Roma-Bologna, la conferenza stampa di Gasperini: seguila LIVE

Debutto in giallorosso per Gian Piero Gasperini: la conferenza stampa della vigilia del tecnico della Roma

Alla vigilia dell’esordio nella Serie A 2025/26 contro il Bologna, alla sua prima in giallorosso, l’allenatore della Roma Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per presentare la prima partita ufficiale della nuova stagione.

Segui la diretta con le parole del tecnico della Roma.

BAILEY – “Quanto successo a Bailey è incredibile. Siamo veramente dispiaciuti, è una situazione difficile da spiegare: peccato davvero. Al di là dell’immediatezza della partita, ma proprio per l’entità dell’infortunio in un gesto consueto. Sul mercato le trattative non so che durata hanno: siamo alla fase finale ed è sempre molto imprevedibile. Guardo la partita con il Bologna. Dybala è rientrato da dieci giorni, secondo me è sulla strada giusta: sta facendo tutto, secondo me non può giocare 90 minuti: o gioca dall’inizio o a partita in corso”.

MERCATO – “Chiaramente ti fai dei propositi con la società: un conto sono i propositi poi l’altra è la realizzazione che magari ha dei tempi diversi e bisogna vedere in quanto tempo si riesce. Su Dovbyk non ho la sfera di cristallo su quello che succederà. Domani abbiamo l’inizio di campionato: Artem e gli altri convocati dovranno essere concentrati sulla sfida. Quello che succederà nei prossimi giorni lo vedremo”

FERGUSON O DOVBYK – “Sono due ottimi ‘strumenti’, diversi: mi sembra che siano entrambi in crescita anche sul piano dinamico e fisico. Se la Roma di oggi è più forte dell’anno scorso lo dovremo capire: è sicuramente una Roma diversa”.

PELLEGRINI – “Pellegrini mi sembra che stia recuperando. Quello che ho visto io è che non c’è una situazione così chiara. È evidente che la società non ha la volontà di allungare il contratto ed è evidente anche che Pellegrini ha bisogno di giocare per mettersi in forma anche per la Nazionale. Se lui trova una soluzione ideale, è possibile che se ne vada, ma non è facile trovare la soluzione ideale”.