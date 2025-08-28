Atalanta
DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di giovedì 28 agosto LIVE

Tutti i rumours e le trattative di oggi riguardanti la Serie A e non solo: segui la diretta di Calciomercato.it per tutti gli aggiornamenti

Con l’inizio del campionato di Serie A 2025/26 prosegue anche il calciomercato. Ultimi giorni di trattative e fase finale e decisiva della sessione estiva, con ancora numerose operazioni ed affari in sospeso anche per le società italiane.

Il Milan resta protagonista, specialmente nel reparto d’attacco: con Harder ormai sfumato, la nuova idea del ‘Diavolo’ porta a Nkunku. In orbita rossonera c’è anche Vlahovic, il cui futuro alla Juventus rimane sempre un rebus. Indipendentemente dal serbo, però, la ‘Vecchia Signora’ accelera per il ritorno sotto la Mole di Kolo Muani. In casa Inter si blocca la cessione di Palacios, in uscita inoltre c’è sempre Taremi.

CM.IT | Cremonese, rimane vivo il colpaccio Vardy

Si scalda la pista Cremonese per Vardy.

Juventus, la nuova proposta per Kolo Muani

La Juventus accelera per il ritorno di Kolo Muani: nuova proposta al PSG da 5 milioni per il prestito oneroso, con obbligo di riscatto fissato a 55 milioni di euro.

