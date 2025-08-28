DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di giovedì 28 agosto LIVE

Tutti i rumours e le trattative di oggi riguardanti la Serie A e non solo: segui la diretta di Calciomercato.it per tutti gli aggiornamenti
Con l’inizio del campionato di Serie A 2025/26 prosegue anche il calciomercato. Ultimi giorni di trattative e fase finale e decisiva della sessione estiva, con ancora numerose operazioni ed affari in sospeso anche per le società italiane.
Il Milan resta protagonista, specialmente nel reparto d’attacco: con Harder ormai sfumato, la nuova idea del ‘Diavolo’ porta a Nkunku. In orbita rossonera c’è anche Vlahovic, il cui futuro alla Juventus rimane sempre un rebus. Indipendentemente dal serbo, però, la ‘Vecchia Signora’ accelera per il ritorno sotto la Mole di Kolo Muani. In casa Inter si blocca la cessione di Palacios, in uscita inoltre c’è sempre Taremi.
LIVE
CM.IT | Cremonese, rimane vivo il colpaccio Vardy
Si scalda la pista Cremonese per Vardy.
#Vardy, l’offerta della #Cremonese resta la più interessante. Non sono arrivate per ora proposte dalla Premier. Così, dopo l’apertura di martedì, l’attaccante ha deciso di proseguire i colloqui con i grigiorossi #calciomercato
— Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) August 28, 2025
Juventus, la nuova proposta per Kolo Muani
La Juventus accelera per il ritorno di Kolo Muani: nuova proposta al PSG da 5 milioni per il prestito oneroso, con obbligo di riscatto fissato a 55 milioni di euro.