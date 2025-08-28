Palermo, rottura totale con Verre: negato l’accesso al centro sportivo

Decisione pesante del club rosanero: il centrocampista è fuori dal progetto, ma ha altri due anni di contratto

Episodio a dir poco disdicevole in quel di Palermo. Come appreso da Calciomercato.it, al centrocampista Valerio Verre è stato negato l’accesso al centro sportivo della squadra rosanero situato tra le colline di Torretta.

Il 31enne è fuori dai piani del club di proprietà del City Group, ma fin qui non ha trovato una nuova collocazione. Tornato in Sicilia dodici mesi fa dopo una nuova esperienza alla Sampdoria, Verre ha un contratto che scade a giugno 2027.

Verre è stato un giocatore importante per il Palermo, col quale ha giocato anche quando era un giovanissimo calciatore: con la maglia rosanero ha disputato un totale 62 partite, 4 i gol e 12 gli assist. Ora la rottura con la società è davvero totale.