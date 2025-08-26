DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di martedì 26 agosto LIVE

Tutti i rumours e le trattative di oggi riguardanti la Serie A e non solo: segui la diretta di Calciomercato.it per tutti gli aggiornamenti

Con l’inizio del campionato di Serie A 2025/26 prosegue anche il calciomercato. Ultimi giorni di trattative e fase finale e decisiva della sessione estiva, con ancora numerose operazioni ed affari in sospeso anche per le società italiane.

Continua il valzer delle punte, col Milan che ha chiuso l’arrivo di Harder dallo Sporting atteso in Italia per le visite mediche. Contestualmente anche lo stesso Vlahovic è una pista che fino alla fine non tramonterà. La Juve spera sempre in Kolo Muani, ma il tempo stringe. L’Inter ha dato una grande dimostrazione di forza all’esordio col Torino, non è detto ci sia ancora da puntellare qualcosa. Il Napoli intanto è sempre più vicino a Hojlund mentre Massara si trova a Londra.

LIVE