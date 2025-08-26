Svolta ufficiale per la Juventus: documenti già firmati

Un colpo di scena per la Juventus, in questi ultimi giorni di mercato: ha già firmato, ecco la svolta tanto attesa

Il calciomercato bianconero è pronto a vivere giorni bollenti. La Juventus è sicuramente tra i club più attivi, soprattutto per quel che riguarda le possibili entrate da qui al 1 settembre alle 20:00, termine ultimo prima che la sessione estiva chiuda definitivamente i battenti.

Igor Tudor deve nel frattempo fare i conti con la pesante squalifica di Andrea Cambiaso che, dopo il rosso diretto in Juventus-Parma, lascerà i bianconeri per due turni. Il Derby d’Italia contro l’Inter, da poco, è ufficialmente sfumato per il laterale che, dunque, rimarrà fuori sia col Genoa che coi nerazzurri. Si aspettano novità su Randal Kolo Muani con il quale già da diverse settimane Damien Comolli ha trovato un accordo di massima, in attesa che si provi a limare la distanza tra domanda e offerta col PSG.

Il club bianconero, al netto della possibilità di mettere sotto contratto un nuovo centrale difensivo, sta pensando da tempo anche ad un rinforzo per entrambe le fasce. Soprattutto a destra dove un nome su tutti sta monopolizzando l’attenzione del popolo bianconero e che oggi potrebbe essersi avvicinato di un passo in più alla Continassa. Si parla di Edon Zhegrova, nazionale kosovaro, il cui nome è stato cerchiato in rosso da tempo da Comolli e Modesto. Oggi, la potenziale svolta per un suo addio al Lille che pare sempre più probabile nelle ultime ore di agosto.

Firma ufficiale: Zhegrova-Juve, c’è la svolta

In questi ultimi giorni di mercato Edon Zhegrova sembrerebbe potersi avvicinare a grandi passi al tanto chiacchierato addio al Lille. Il motivo? Presto detto. Perché, da oggi, il calciatore ha ottenuto in via ufficiale il passaporto albanese.

Lo ha di fatto annunciato lo stesso Zhegrova, con una story su Instagram, nella quale festeggiava per aver ottenuto il passaporto albanese. Un dettaglio non di poco conto se si pensa che i calciatori albanesi possono essere tesserati senza occupare posti da extracomunitari, limitatamente uno a stagione. Una facilitazione non da poco, per la Juventus che cerca Zhegrova da tempo ma purtroppo per i bianconeri non sono i soli.

Anche l’Olympique Marsiglia è sulle tracce del classe 1999 e, non avendo posti per extracomunitari a disposizione, può gioire. De Zerbi potrebbe rappresentare un osso duro da superare nella firma a Zhegrova. Ora che il tempo stringe, i nodi verranno al pettine. E la Juventus pare intenzionata a fare il passo decisivo per regalare il gioiello tanto desiderato a Tudor.