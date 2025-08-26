Atalanta
Giudice Sportivo, squalifica Cambiaso: la decisione ufficiale su Juve-Inter

Tifosi bianconeri in ansia dopo il cartellino rosso rimediato dal laterale mancino durante Juventus-Parma: la decisione in vista di Juventus-Inter

Archiviata la prima giornata di Serie A che ha visto le conferme di Roma, Juventus, Inter e Napoli – e il clamoroso tracollo del Milan a San Siro con la neopromossa Cremonese – sono da poco giunte le decisioni del Giudice Sportivo per quello che è stato l’episodio più controverso del weekend.

Si parla di Juventus e di Andrea Cambiaso, di certo uno degli uomini fondamentali nell’undici di Igor Tudor. Un momento di follìa quella del giocatore bianconero che, quasi sul finire di Juventus-Parma, si è fatto buttare fuori per un fallo di reazione. Un rosso diretto che, però, rischia di pesare non poco sui piani dell’allenatore croato: non solo per l’immediato ma anche per il ritorno in campo dopo la sosta.

Il Giudice sportivo ha infatti inflitto a Cambiaso una squalifica di due giornate che non gli consentiranno di essere in campo né nella sfida in trasferta domenica pomeriggio a Marassi contro il Genoa né soprattutto il prossimo 13 settembre quando all’Allianz Stadium, ospite dei bianconeri, arriverà l’Inter vicecampione d’Italia.

Una tegola tremenda per la Vecchia Signora che adesso dovrà inventarsi qualcosa per sopperire all’assenza di uno degli uomini cardine di Tudor, titolarissimo sulla corsia mancina nel 3-4-2-1 disegnato dall’ex tecnico di Lazio e Marsiglia.

Due giornate a Cambiaso: le motivazioni

Se l’inizio della Juve in questa stagione resta promettente, con i tre punti contro il Parma che danno uno slancio importante ai ragazzi di Tudor, l’ormai certa assenza di Cambiaso nella super sfida contro l’Inter è una tegola pesante, senza se e senza ma, a cui sarà complicato porre rimedio fornendo la stessa qualità dell’ex Genoa.

Il Giudice Sportivo nel suo referto ufficiale ha sottolineato come la squalifica arrivi “Per aver, al minuto 38 del secondo tempo e con il pallone non in contesa, colpito con una manata un calciatore della squadra avversaria. In questo caso il 21enne terzino norvegese del Parma Mathias Lovik. Tra le opzioni praticabili non è da escludere quella di Filip Kostic che potrebbe rappresentare una risorsa a sorpresa già contro il Genoa.

