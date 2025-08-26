Milan, non solo Harder: per la difesa il preferito è Kim, gli ostacoli da superare | CM.IT

La dirigenza del club rossonero lavora alacremente per regalare i rinforzi richiesti dall’allenatore Massimiliano Allegri

Brucia ancora, e non potrebbe essere altrimenti, in casa Milan la sconfitta patita all’esordio nel campionato di Serie A, stagione 2025/2026, patita tra le mura amiche contro la neopromossa Cremonese.

I grigiorossi di mister Davide Nicola hanno piegato la resistenza di Maignan e compagni grazie alla splendida rovesciata dell’ex Inter Federico Bonazzoli, rete che ha fissato il risultato sul 2-1 finale e primo derby lombardo assegnato. All’indomani della debacle, l’allenatore Massimiliano Allegri è stato avvisato nella sede del Milan per discutere delle operazioni da ultimare in questi ultimi giorni di calciomercato.

Il 1 settembre alle ore 20, infatti, la sessione estiva chiuderà i battenti e il direttore sportivo Igli Tare, insieme a Furlani e Moncada, sta cercando di esaudire le richieste del tecnico livornese. In primis, come ampiamente raccontato su queste pagine, l’ingaggio di un attaccante. Sfumato Victor Boniface, tornato al Bayer Leverkusen dopo esami medici approfonditi, l’obiettivo numero è diventato Conrad Harder.

E le scorse ore sono state decisive per questa operazione, dopo l’accordo chiuso con lo Sporting per 27 milioni di euro complessivi. Ma non tramonta neanche l’ipotesi Dusan Vlahovic, pista da seguire fino alle ultime ore del mercato. Ma Allegri ha chiesto espressamente anche rinforzi nel reparto arretrato.

Calciomercato Milan, Kim il preferito di Allegri: le richieste del Bayern

Tanti i nomi che circolano, dall’ex Juventus Merih Demiral, attualmente in Arabia all’Al-Ahli, al calciatore polacco dell’Arsenal Jakub Kiwior, passando per Kim Min-jae, vecchia conoscenza del calcio italiano vista l’esperienza al Napoli nella stagione 2022/2023. E proprio su quest’ultimo si concentrano le nostre attenzioni.

Stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il 28enne centrale del Bayern Monaco è il primo nella lista di Max Allegri. Il sudcoreano piace molto e la situazione che sta vivendo in Baviera potrebbe aiutare. Il trainer Vincent Kompany gli preferisce Tah e Upamecano, regalando di fatto Kim al ruolo di riserva.

Nonostante questo, però, il Bayern, che due anni fa ha investito ben 57 milioni di euro, non appare disposto ad aprire alla possibilità di un prestito, formula che il Milan gradirebbe, e attende offerte, anche da altri club, per una cessione, se proprio deve essere, a titolo definitivo. Questa la situazione allo stato attuale, ma il calciomercato sta per chiudere i battenti e le cose possono cambiare da un momento all’altro. Vi terremo aggiornati.