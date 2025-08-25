Vlahovic al posto di Dovbyk: hanno scelto il colpo finale

Deciso l’acquisto, con il serbo della Juventus preferito all’ucraino della Roma

Ultimi giorni di mercato caldissimi, con un mercato delle punte che rischia di animarsi in maniera importante. Perché tanti sono i giocatori, soprattutto offensivi, che possono cambiare maglia e non solo in Serie A. C’è chi è ormai in esubero, chi sembra proprio non essere gradito al nuovo allenatore e dall’altro lato ci sono squadre che hanno estremamente bisogno di innesti in avanti.

Da Beltran, ormai messo sul mercato dalla Fiorentina a Cutrone, che sembra destinato a lasciare il Como, passando per nomi certamente più altisonanti come Dusan Vlahovic e Artem Dovbyk. Il primo ha un contratto in scadenza con la Juve nel 2026 e il suo rinnovo sembra ormai pura utopia. La Juventus vuole evitare di perderlo a zero, ma serve la giusta offerta. E allo stesso modo il giocatore deve abbassare le proprie pretese. D’altro lato c’è l’ucraino che ha perso il posto da titolare con la Roma, con Gian Piero Gasperini che non sembra particolarmente convinto dal giocatore.

E tra i club che hanno certamente bisogno di un rinforzo c’è sicuramente il Milan. Il club rossonero è a caccia di un centravanti. Sembrava averlo trovato in Victor Boniface, ma il nigeriano non sarà un nuovo giocatore rossonero. Il responso dato dalle visite mediche è negativo e il giocatore è tornato definitivamente in Germania.

Milan, Vlahovic preferito a Dovbyk

Ecco allora che su X, anche alla luce dell’attuale situazione e della sconfitta subita clamorosamente in casa contro la Cremonese, abbiamo chiesto attraverso un sondaggio chi servirebbe più ad Allegri, oltre ad Harder, attaccante danese dello Sporting Cp che è da tempo una idea viva nella testa della dirigenza rossonera.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 🚨 Vertice di mercato tra #Allegri e il #Milan dopo la sconfitta contro la #Cremonese ed agente #Harder nella sede rossonera. Oltre al danese, cosa serve al tecnico milanista❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) August 24, 2025

E il responso è davvero chiarissimo. Il 57,3% dei partecipanti al sondaggio ha scelto Dusan Vlahovic. Il serbo, grande pupillo di Allegri, continua a restare nei radar rossoneri e gli ultimi giorni di mercato potrebbero vedere una svolta. Decisamente molto meno votate le altre opzioni. Artem Dovbyk ha ricevuto solo il 19,1% delle votazioni, risultando la seconda opzione più votata.

Il 12,1% ha invece votato per Oumar Solet, difensore francese dell’Udinese, una delle rivelazioni della seconda parte della scorsa stagione. I gol subiti continuano ad essere un problema e per i tifosi serve dunque investire su un centrale di difesa. Adrien Rabiot, altro pupillo di Allegri, ha ricevuto l’11,6% delle preferenze. Un segnale dunque di come il centrocampo resta il reparto dove meno è necessario intervenire. Anche se il transalpino resta un nome seguito dalla dirigenza rossonera dopo quanto accaduto a Marsiglia.