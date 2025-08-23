Atalanta
DIRETTA Calciomercato, tutte le notizie di sabato 23 agosto LIVE

Tutti i rumours e le trattative di oggi, sabato 23 agosto, per quanto riguarda la Serie A: segui la diretta di Calciomercato.it per le ultime su Juventus, Inter, Napoli, Roma e le altre

Oggi parte il campionato di Serie A 2025/26. Nel frattempo siamo entrati nella fase finale e decisiva del calciomercato, nei giorni in cui si chiuderà la sessione estiva. Come da tradizione degli ultimi anni, mancano ancora moltissime operazioni da fare e tanti club sono attivissimi ora.

Il Napoli continua a lavorare positivamente per Hojlund mentre il Milan attende di ufficializzare Boniface dopo le visite mediche. L’Inter ha annunciato Diouf e ora lavorerà a un rinforzo in difesa, in attesa anche di capire le uscite, la Juventus deve accelerare su ogni fronte, in uscita e in entrata. La Roma spera di avere novità positive da Sancho. Tutte le notizie in tempo reale.

Milan, oggi visite più approfondite per Boniface

Il Milan non è ancora del tutto convinto delle condizioni di Victor Boniface. L’attaccante, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi si sottoporrà a nuovi controlli medici dopo i consueti test di ieri e la visita ortopedica conclusa in serata.

