Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

L’Inter fa all-in sul pupillo di Mourinho, offerta è ufficiale: le strategie per la difesa

Foto dell'autore

I nerazzurri puntano il rinforzo in difesa per Chivu e hanno avanzato una proposta formale per strappare un talento a Mourinho

L’Inter con il colpo Diouf ha mosso il mercato che si era sviluppato soprattutto nei mesi scorsi, tra gli arrivi di Sucic e Luis Henrique a cui è seguito Bonny. C’è stata poi la telenovela Lookman, il braccio di ferro con l’Atalanta e il conseguente cambio di strategia nerazzurro che ha diretto attenzioni ed energie su altri reparti. Ad esempio il centrocampo, i contatti con la Roma per Manu Koné poi interrotti: i Friedkin hanno detto no e in ogni caso l’offerta arrivata da Appiano non era sufficiente.

marotta
Giuseppe Marotta (LaPresse) – calciomercato.it

Per cui trattativa lampo per Andy Diouf a 20 milioni più bonus. Ma spazio per un altro rinforzo c’è. L’obiettivo è ben fisso sulla difesa, in attesa anche magari di qualche sviluppo sul fronte uscite con l’addio di Pavard che resta una possibilità. Ma un nuovo tassello può comunque arrivare. Gli occhi sono in particolare finiti su un talento turco, per cui Marotta e Ausilio hanno effettuato una mossa molto concreta. Secondo ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, il 20 agosto dall’Inter è partita una mail che conteneva una offerta ufficiale al Feberbahce. L’oggetto è Yusuf Akcicek, la cifra è di 16 milioni di euro.

Si tratta di un difensore centrale classe 2006, c’è chi in patria lo considera addirittura un predestinato e di recente è stato seguito anche dal Bologna. Gli scout interisti lo hanno seguito e promosso, al punto da spingere la società a far recapitare al club di Istanbul una proposta formale. Ma dalla Turchia di sconti proprio non ne vogliono sentir parlare: la richiesta infatti è di almeno 20 milioni di euro. L’obiettivo della squadra allenata da Mourinho., tra l’altro, sarebbe quello di tenere Akcicek ancora un’altra stagione.

Offerta per Akcicek: l’Inter per ora non rilancerà. Gli altri nomi per la difesa

L’Inter ad ora non ha intenzione di arrivare a certe cifre e per questo ritiene la trattativa chiusa qui. Poi, si sa, il mercato può cambiare da un’ora all’altra. Anche perché sul giocatore non ci sono solo i nerazzurri, ma anche altri grandi club lo stanno tenendo d’occhio, come il PSG o alcuni top club tedeschi. Akcicek è molto apprezzato da Mourinho, ma il grande salto ovviamente costituisce per lui un sogno e un obiettivo.

yusuf akcicek esulta
Yusuf Akcicek (LaPresse) – calciomercato.it

La mossa dell’Inter per Akcicek conferma comunque la nuova strategia di Marotta post-Lookman: investire su un difensore internazionale, giovane, da inserire gradualmente in modo da poter essere già una certezza per la prossima stagione. Inoltre i nerazzurri hanno preso contatti anche per il talento del Rennes Jeremy Jacquet, per cui i francesi hanno sparato altissimo: 50 milioni. Tra i sondaggi anche Ordonez del Bruges, valutato circa 40 milioni, piace anche alla Juve. Se verrà individuato il profilo giusto, l’Inter farà l’investimento che altrimenti verrà rinviato al prossimo anno.

 

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie