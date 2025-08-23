L’Inter fa all-in sul pupillo di Mourinho, offerta è ufficiale: le strategie per la difesa

I nerazzurri puntano il rinforzo in difesa per Chivu e hanno avanzato una proposta formale per strappare un talento a Mourinho

L’Inter con il colpo Diouf ha mosso il mercato che si era sviluppato soprattutto nei mesi scorsi, tra gli arrivi di Sucic e Luis Henrique a cui è seguito Bonny. C’è stata poi la telenovela Lookman, il braccio di ferro con l’Atalanta e il conseguente cambio di strategia nerazzurro che ha diretto attenzioni ed energie su altri reparti. Ad esempio il centrocampo, i contatti con la Roma per Manu Koné poi interrotti: i Friedkin hanno detto no e in ogni caso l’offerta arrivata da Appiano non era sufficiente.

Per cui trattativa lampo per Andy Diouf a 20 milioni più bonus. Ma spazio per un altro rinforzo c’è. L’obiettivo è ben fisso sulla difesa, in attesa anche magari di qualche sviluppo sul fronte uscite con l’addio di Pavard che resta una possibilità. Ma un nuovo tassello può comunque arrivare. Gli occhi sono in particolare finiti su un talento turco, per cui Marotta e Ausilio hanno effettuato una mossa molto concreta. Secondo ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, il 20 agosto dall’Inter è partita una mail che conteneva una offerta ufficiale al Feberbahce. L’oggetto è Yusuf Akcicek, la cifra è di 16 milioni di euro.

Si tratta di un difensore centrale classe 2006, c’è chi in patria lo considera addirittura un predestinato e di recente è stato seguito anche dal Bologna. Gli scout interisti lo hanno seguito e promosso, al punto da spingere la società a far recapitare al club di Istanbul una proposta formale. Ma dalla Turchia di sconti proprio non ne vogliono sentir parlare: la richiesta infatti è di almeno 20 milioni di euro. L’obiettivo della squadra allenata da Mourinho., tra l’altro, sarebbe quello di tenere Akcicek ancora un’altra stagione.

Offerta per Akcicek: l’Inter per ora non rilancerà. Gli altri nomi per la difesa

L’Inter ad ora non ha intenzione di arrivare a certe cifre e per questo ritiene la trattativa chiusa qui. Poi, si sa, il mercato può cambiare da un’ora all’altra. Anche perché sul giocatore non ci sono solo i nerazzurri, ma anche altri grandi club lo stanno tenendo d’occhio, come il PSG o alcuni top club tedeschi. Akcicek è molto apprezzato da Mourinho, ma il grande salto ovviamente costituisce per lui un sogno e un obiettivo.

La mossa dell’Inter per Akcicek conferma comunque la nuova strategia di Marotta post-Lookman: investire su un difensore internazionale, giovane, da inserire gradualmente in modo da poter essere già una certezza per la prossima stagione. Inoltre i nerazzurri hanno preso contatti anche per il talento del Rennes Jeremy Jacquet, per cui i francesi hanno sparato altissimo: 50 milioni. Tra i sondaggi anche Ordonez del Bruges, valutato circa 40 milioni, piace anche alla Juve. Se verrà individuato il profilo giusto, l’Inter farà l’investimento che altrimenti verrà rinviato al prossimo anno.