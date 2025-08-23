Lookman-Juve, tradimento incredibile: trattativa last minute

L’estare del nigeriano potrebbe prendere una piega clamorosa negli ultimissimi giorni di mercato dopo la telenovela Inter

La Juventus, alla vigilia dell’esordio in campionato contro il Parma, sta ancora lavorando su un mercato che nelle ultime settimane è stato in ritardo a causa delle cessioni complicate. Douglas Luiz alla fine è volato in direzione Nottingham Forest, ma Nico Gonzalez e soprattutto Dusan Vlahovic continuano a mettere i bastoni tra le ruote per eventuali nuovi arrivi. Come potrebbero essere quelli di Edon Zhegrova e ovviamente Randal Kolo Muani. In particolare la situazione per il francese sta diventando sempre più intricata col PSG, che resta su determinate posizioni.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il club parigino chiede più addirittura tra i 60 e i 70 milioni, il che vuol dire molti di più dei 50 offerti dai bianconeri che contavano di chiudere. Comolli ritiene di aver fatto lo sforzo massimo e ora alla Continassa un po’ di pessimismo in più non puà che respirarsi. Soprattutto dopo un inseguimento così lungo che rischia davvero di concludersi con un clamoroso nulla di fatto. Anche se la corsa resta aperta e la Juve pensa di poter ancora arrivare a un accordo.

Ma, a differenza di quanto avvenuto in precedenza, i bianconeri starebbero cominciando a guardarsi intorno anche per qualche eventuale alternativa. Nei radar ci sono giocatori con caratteristiche molto diverse tra loro, attaccanti sì ma anche seconde punte comunque molto prolifiche. E tra questi c’è anche un nome che resta nella mente della dirigenza come Ademola Lookman.

Juve, caccia al piano B di Kolo Muani: Lookman piace

Il quotidiano racconta lo scenario di un mancato arrivo di Kolo Muani con conseguente permanenza di Vlahovic, a questo punto probabile vista l’evoluzione di questo mercato e soprattutto se il Milan dovesse confermare Boniface. In questo modo la Juve penserebbe a un calciatore polivalente, in grado di fare da prima punta ma anche agire in altri ruoli dell’attacco, dalla seconda punta all’estero. Un po’ come è Kolo Muani.

Un colpo last minute che convinca comunque tutti e non sia una sorta di ripiego, magari in prestito con diritto o anche obbligo di riscatto. Ad esempio, si legge, Ademola Lookman sarebbe perfetto, il profilo piace da tempo ma ovviamente costa ed è difficile da raggiungere. Lo stesso Rasmus Hojlund che è in trattative con il Napoli da qualche giorno. Zhegrova resterebbe una pista valida, oppure c’è Lois Openda del Lipsia che però ha già venduto Sesko. Tra i papabili potrebbe finire anche Nicolas Jackson, anche lui però molto costoso e vicino all’Aston Villa. Sarebbe stato inoltre offerto in queste ore, sempre dal Chelsea, anche Christopher Nkunku.

La pista clamorosa sarebbe però tra queste proprio Lookman, ancora bloccato all’Atalanta dopo il naufragio, almeno per ora, della trattativa con l’Inter. Se i nerazzurri confermeranno l’idea di spostare le loro energie economiche su altri ruoli, con condizioni più favorevoli negli ultimissimi giorni di mercato la Juve potrebbe magari tornare alla carica. E sarebbe sicuramente uno sviluppo incredibile per l’estate del nigeriano, che ha fatto davvero di tutto per provare ad andare all’Inter.